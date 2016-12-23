Пресс-конференция Путина сегодня, 23 декабря 2016: онлайн трансляция (ВИДЕО)

Путин, пресс-конференция 2016: 23 декабря президент России Владимир Путин в 12-раз ответит онлайн на вопросы журналистов и граждан России.

Пресс-конференция Путина 23 декабря 2016 собрала 1,5 тысячи журналистов

23 декабря 2016 года президент России Владимир Путин соберет почти 1,5 тысячи журналистов на свою традиционную декабрьскую пресс-конференцию, которая станет для него уже 12-й по счету. Как писал ранее TopNews, впервые лидер страны отложил свою встречу с представителями СМИ из-за того, что накануне он участвовал в церемонии прощания с убитым в Турции послом Андреем Карловым

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, большая пресс-конференция Владимира Путина 23 декабря 2016 позволит президенту актуализировать знания ужшкммт о стране и мире. При этом Песков полагает, что значительное внимание на этот раз будет уделено обстановке в мире.

"Это Сирия. И в контексте Сирии очень многих интересует процесс развития наших Вооруженных сил", - цитирует пресс-секретаря Путина ТАСС.

"Российско-американские отношения и выборы в США тоже наверняка будут представлять большой интерес для журналистов. Тем более, что аккредитовалось очень много американских журналистов. Многие из них даже специально приехали", - добавил он

Освещать пресс-конференцию президента Путина 23 декабря 2016 года будет рекордное число аккредитованных журналистов - 1437. Для примера, в прошлом году на мероприятие пришло 1392 представителя СМИ.

Большая пресс-конференция Владимира Путина 23 декабря 2016 года не предусматривает какого-либо временного регламента. Напомним, что меньше всего - 1 час 33 минуты - глава государства общался с журналистами во время первой встречи в 2001 году. В прошлом году пресс-конференция заняла 3 часа 8 минут.

Пресс-конференция Путина сегодня, 23 декабря 2016: смотреть онлайн, где пройдет трансляция

Пресс-конференция 23 декабря 2016 начнется в полдень по московскому времени. В прямом эфире смотреть пресс-конференцию Путина можно будет на каналах "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал". Также трансляцию будут вести радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Все происходящее будут переводить на английский, французский и немецкий языки.

Пресс-конференция Путина 23 декабря 2016. Смотреть онлайн ВИДЕО