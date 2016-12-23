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Что приготовить на Новый год 2017, рецепты с ФОТО, меню в год Петуха, в чем встречать

Опубликовано 23.12.16 10:46 Что приготовить на Новый год 2017, рецепты с ФОТО, меню в год Петуха, в чем встречать

В чем встречать 2017 год Петуха, а также меню на Новый год 2017, что приготовить - это и многое другое читайте в обзоре TopNews.

Новый год 2017: как встречать и что готовить?

Жители нашей страны затаились в приятом ожидании наступления Нового года - одного из самых любимых и волшебных праздников в году. До наступления 2017-го остаются считанные дни, поэтому сейчас самое время продумать меню на новогодний стол и свой праздничный образ. 

Что приготовить на Новый год 2017 рецепты с ФОТО 

Хозяин нового, 2017-го года - Огненный Петух - отличается своеобразным нравом. Талисман ужшкммт грядущего года - домосед и семьянин, который любит легкость и даже простоту. Эксперты советуют не заставлять праздничный стол слишком обильно, отдав предпочтение традиционным и любимым блюдам. По центру следует поставить корзину с фруктами, также не лишними будут орехи и семечки.

При подготовке горячих блюд не следует уделять внимание курице, зато ее прекрасно заменят утка, гусь, а также привычные россиянам свинина и говядина. Можно приготовить рулеты, запеканки, голубцы, жаркое в горшочках и многие другие виды горячего.

На десерт, кроме фруктов, можно приготовить пахлаву, козинаки из семечек и орехов, ореховое печенье, мороженое, мусс или желе.

Ниже приводим несколько рецептов с ФОТО, которое можно приготовить на новогодний ужин.

 

3️⃣ варианта необычной закуски😋👍🏻 Шарики из сыра–отличное украшение праздничного стола и просто вкуснейшая чумовая закуска😉 🔸Шарики из Феты с грецкими орехами ✔️Сыр Фета 100 г ✔️Творог (5%) 100 г ✔️Базилик зеленый по вкусу ✔️Грецкий орех 200 г Творог, сыр и листья базилика (для пикантности) взбиваем до однородности с помощью блендера. Очищенные орехи немного подсушиваем (на сковороде или в духовке). Затем измельчаем их(ножом или скалкой) От приготовленной массы мокрыми руками отщипываем кусочки и формируем шарики размером с небольшой грецкий орех. Затем выкладываем их в тарелку с измельченными орехами и обваливаем. Убираем в холодильник на полчаса для охлаждения. Подаем закуску на шпажках. 🔸Шарики из феты с чесноком в кунжуте ✔️фета 150 гр ✔️сметана 3 ст. л. ✔️оливки без косточки 9 шт. ✔️чеснок 1 зубчик ✔️укроп по вкусу ✔️кунжут 6 ч. л.(можно черный) ✔️масло оливковое 2 ст.л Измельчить фету, добавить сметану, чеснок 1/2 зубчика, укроп, оливковое масло. Оливки промыть от рассола, высушить на салфетке. Из феты сделать лепешку, выкладывать на нее оливку и формировать шарик. Запанировать шарики в смеси кунжута. Поставить на 10 — 15 минут в холодильник, чтобы масса схватилась. Можно приготовить и теплый вариант — чуть прижарить подмороженные шарики. Для обжаривания, время охлаждения увеличить. 🔸Разноцветные сырные шарики с секретом ✔️сливочный сыр 150 гр ✔️сыр гауда 150 гр ✔️чеснок 1 зубчик ✔️грецкий орех очищенный 1 шт ✔️кедровые орешки 4 шт изюм 4 ягоды ✔️черный молотый перец 1 ст. л. ✔️молотая паприка 1 ст. л. ✔️порошок карри 1 ст. л. ✔️сушёная петрушка 1 ст. л. Сыр гауда натереть на мелкой терке, тщательно смешать со сливочным сыром. Сформовать из сырной смеси 16 небольших шариков. Чеснок и грецкий орех разрезать на 4 части. Изюм размочить. Начинить 4 шарика чесноком, следующие 4 шарика – кедровыми орешками, 4 шарика – грецким орехом и 4 шарика – изюмом. Пряности высыпать на 4 отдельных блюдца. Обвалять шарики с чесноком в паприке, с грецким орехом – в карри, с кедровыми орешками – в черном перце и с изюмом – в петрушке. Выложить на блюдо. Подать с белым сухим вином. Приятного наслаждения😋!

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САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ И КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ Ингредиенты: Креветки — 250 гр Крабовые палочки — 150 гр Кукуруза консервированная — 150 гр Майонез — 80 гр Приготовление: 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Креветки отварите до готовности и очистите. 2. Крабовые палочки порежьте мелким кубиком. 3. Смешайте измельченные крабовые палочки, консервированную кукурузу и креветки. 4. Заправьте майонезом и перемешайте. Салат готов! Приятного аппетита! #вкусно #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

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Салат Зодиак. Ингредиенты: 0,5 кг шампиньонов, 1 большая луковица, 1 куриное бедро (я беру грудинку, удобнее нарезать), 2 свежих огурца, 2 яйца, 1 банка маринованной кукурузы, майонез – по вкусу, соль, перец – по вкусу, растительное масло для жаренья. Приготовление: Шампиньоны почистить, нарезать, немножко посолить и жарить на небольшом огне. Перед тем, как в сковородку налить масло, нужно грибы немножко протушить под закрытой крышкой и вылить жидкость, которая образовалась. Луковицу почистить, нарезать и жарить до золотистого цвета. Нарезать кубиками куриное мясо, яйца и огурцы. Положить все ингредиенты в салатник, добавить кукурузку и все тщательно вымешать. Посолить, поперчить, заправить майонезом и еще раз вымешать. #вкусно #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

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Шоколадный торт "Пеле" Ингредиенты Для коржей - 3 стакана сахара - 1 пачка какао - 5 шт яиц - 3/4 части пачки сливочного масла - 1 пакетик ванильного сахара - 1,5 чайной ложки соды - около 3 стаканов муки - 700 мл кефира - любой фруктовый ликер или сироп Для крема - 2 банки вареной сгущенки - 1 пачка сливочного масла Способ приготовления 1) Смешать 3 стакана сахара с пачкой какао - тщательно перемешать, добавить 5 шт яиц - перемешать до однородности 2) Сливочное масло растопить и влить теплым ( не горячим!) в шоколадную смесь - перемешать 3) Добавить ванильный сахар, перемешать, влить весь кефир 4) 1, 5 чайной ложки соды погасить уксусом в маленькой чашечке и сразу влить в тесто - быстро перемешать 5) И сразу высыпать муку- перемешать до однородности 6) Тесто должно быть по густоте как тесто на оладьи или как густая сметана , так что если будет не хватать муки - добавлять по чуть-чуть 7) Форму застелить бумагой для выпечки и смазать маслом - выложить тесто по 10 больших столовых ложек за один раз 8) Выпекать при 180 градусах около 30 минут, проверить готовность зубочисткой ( воткнуть в центр зубочисткой - достать зубочистку, если вышла чистая - значит корж готов) 9) Таким образом испечь все коржи и полностью остудить их, затем каждый корж пропитать ликером или сиропом 10) Для крема взбить сливочное масло со сгущенкой ( добавлять сгущенку по одной столовой ложки за раз - взбивая после каждого добавления) Не добавлять сразу всю сгущенку, иначе крем будет жидким 11) После того как все коржи остынуть - смазать кремом каждый корж, сложить торт 12) Один корж оставить для посыпки ( или если будете обрезать коржи перед смазыванием крема, то оставить обрезки) и измельчить до состояния крошки 13) Верхушку и бока обсыпать крошками 14) Поставить торт в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь и подавать #вкусно #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

Фото опубликовано Рецепты | 5 лучших рецептов (@receptov5)

 

#Медовик Ингредиенты: Мука – 300 г Сахар — 200 г Сливочное масло — 100 г Мед — 2 ст. л. Яйца — 2 шт. Сода — 1 ч. л. Для приготовления крема: Сливочное масло — 300 г Сгущенное вареное молоко — 1 банка Грецкие орехи — 100 г Для украшения: Шоколад – по желанию Приготовление: 1. Растапливаем сливочное масло, сахар, а также мед, желательно на водяной бане, не забывая помешивать, примерно 4-5 минуты. 2. Затем добавляем соду и опять мешаем, потом наступает очередь яиц и муки. 3. Замешиваем тесто, оно должно получиться не крутое, а среднее. Даем остыть 30 минут, раскатываем порционные шарики — наши будущие коржи, обычно их 7- 8 штук. 4. Выпекают коржи примерно 3-5 минут, при температуре 200° C в духовке, пока они не зарумянятся. 5. Обрезаем ровно коржи и готовим крем. Взбиваем сливочное масло и частями отправляем в него сгущенное молоко. Украшаем торт и оставляем пропитаться. #медовик #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #рецепты #кулинария #еда

Фото опубликовано Кулинария/Рецепты (@vku_snosti)

 

В чем встречать Новый 2017 год Огненного Петуха?

Пожалуй, основными цветами Нового 2017 года Огненного Петуха станут красный и огненный, а также их производные от вишневого до золотого. По душе хозяину 2017 года придутся также желтый и оранжевый, фиолетовый, коралловый, а также бордовый.

Дамам в этот раз лучше отдать предпочтение нарядам с ассиметричным кроем и не переусердствовать с аксессуарами. Помните, что во всем нужно знать меру, и быть элегантной, а не соревноваться в количестве украшений с новогодней ёлкой

Для мужчин подойдет элегантная классика, причем при выборе строгого костюма можно внести праздничные нотки путем подбора яркого галстука или платка в верхний карман пиджака. 
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