Что приготовить на Новый год 2017, рецепты с ФОТО, меню в год Петуха, в чем встречать

В чем встречать 2017 год Петуха, а также меню на Новый год 2017, что приготовить - это и многое другое читайте в обзоре TopNews.

Новый год 2017: как встречать и что готовить?

Жители нашей страны затаились в приятом ожидании наступления Нового года - одного из самых любимых и волшебных праздников в году. До наступления 2017-го остаются считанные дни, поэтому сейчас самое время продумать меню на новогодний стол и свой праздничный образ.

Что приготовить на Новый год 2017 рецепты с ФОТО

Хозяин нового, 2017-го года - Огненный Петух - отличается своеобразным нравом. Талисман ужшкммт грядущего года - домосед и семьянин, который любит легкость и даже простоту. Эксперты советуют не заставлять праздничный стол слишком обильно, отдав предпочтение традиционным и любимым блюдам. По центру следует поставить корзину с фруктами, также не лишними будут орехи и семечки.

При подготовке горячих блюд не следует уделять внимание курице, зато ее прекрасно заменят утка, гусь, а также привычные россиянам свинина и говядина. Можно приготовить рулеты, запеканки, голубцы, жаркое в горшочках и многие другие виды горячего.

На десерт, кроме фруктов, можно приготовить пахлаву, козинаки из семечек и орехов, ореховое печенье, мороженое, мусс или желе.

Ниже приводим несколько рецептов с ФОТО, которое можно приготовить на новогодний ужин.

КАРТОФЕЛЬ В ДУХОВКЕ Тонко нарезать картофель кружками,укладывать в формы для кексов, пересыпать зеленью сыром,солью паприкой ,полить маслом, запечь. Фото опубликовано рецепты на любой вкус! (@krabs_and_burgers) Дек 22 2016 в 10:10 PST

В чем встречать Новый 2017 год Огненного Петуха?

Пожалуй, основными цветами Нового 2017 года Огненного Петуха станут красный и огненный, а также их производные от вишневого до золотого. По душе хозяину 2017 года придутся также желтый и оранжевый, фиолетовый, коралловый, а также бордовый.

Дамам в этот раз лучше отдать предпочтение нарядам с ассиметричным кроем и не переусердствовать с аксессуарами. Помните, что во всем нужно знать меру, и быть элегантной, а не соревноваться в количестве украшений с новогодней ёлкой

Для мужчин подойдет элегантная классика, причем при выборе строгого костюма можно внести праздничные нотки путем подбора яркого галстука или платка в верхний карман пиджака.