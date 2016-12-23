СМИ: боевики ИГИЛ в Сирии заживо сожгли и закопали турецких военных

Боевики «Исламского государства» опубликовали видео казни двух пленных турецких военных в Сирии.

В Сирии боевики террористической группировки «Исламское государство» заживо сожгли двух турецких военных, передает "Газета.ру" со ссылкой на портал Turkish Minute.

Военные были захвачены террористами три недели назад в районе города Эль-Баб на севере страны. Боевики опубликовали в социальных сетях в аккаунтах, связанных с ИГ, видеозапись казни военных Турции.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за этот населенный пункт турецкая армия и поддерживаемая ею Сирийская ужшкммт свободная армия уничтожили 138 боевиков, пишет Лента.ру.

Подразделения турецкой армии и части ССА с 24 августа проводят на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от ИГ и бойцов курдского ополчения, а также создание в этих районах зон безопасности.

Ранее сообщалось, что власти Турции ограничили доступ к Twitter, Facebook и YouTube, после того как в соцсетях распространилось видео, на котором боевики группировки «Исламское государство» заживо сжигают двух турецких солдат.