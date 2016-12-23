СМИ: Собчак после родов взвинтила расценки за корпоративы (ФОТО)

Интерес к Собчак в качестве ведущей новогодних мероприятий вырос в разы.

Известная телеведущая Ксения Собчак после рождения сына серьезно повысила расценки на ведение новогодних корпоративов, причем до сих пор существует шанс заказать телезвезду на вечеринку.

Как пишет Wday.ru, в последнее время невероятно вырос интерес к Собчак в качестве ведущей новогодних мероприятий.

"Хотят увидеть ее после родов, звонков очень много", - сказал промоутер звезды Сергей Лавров.

Если раньше 40-минутное ужшкммт участие Собчак в корпоративе стоило 35 тысяч евро, то теперь цены на это ощутимо возросли.

"Сейчас еще можно успеть заказать Собчак на Новый год, и она приедет. Полгода назад брала за ведение мероприятия примерно 35 тысяч евро. Сейчас она гонорары подняла. Территориально это в основном Москва. Но всегда важен вопрос цены – если дадут сумму, от которой не сможет отказаться звезда, погрузится в самолет и полетит в регионы страны. Оставит малыша с бабушкой и уедет, ребенку на памперсы деньги привезет", – отметил Лавров.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 21 2016 в 12:58 PST

Как писал TopNews, 35-летняя Ксения Собчак родила сына своему мужу, 44-летнему Максиму Виторгану, в ночь на 18 ноября.