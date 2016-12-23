"Я всю жизнь копил на квартиры в Майами": мэр Нижнего Новгорода ответил ФБК (ВИДЕО)
Опубликовано 23.12.16 09:55
Иван Карнилин заявил, что купил квартиры на накопленные деньки, и после развода оставил их жене.
Представители Фонда борьбы с коррупцией на днях выпустили ролик о том, что мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин владеет двумя квартирами в Майами, штат Флорида, США. Общая стоимость недвижимости, по мнению фонда, составляет 130 миллионов рублей. По словам главы организации Алексея Навального, такая сумма значительно превышает заработок нижегородского градоначальинка.
В ответ чиновник заявил, что у него действительно есть квартиры в Америке, но принадлежат они его бывшей супруге.
"Никакого отрицания тут ужшкммт нет. Они были приобретены в 2013-2014 году. Решение об этом было принято на семейном совете. В то время это были хорошие инвестиции. Тогда доллар стоил 30 рублей, сейчас уже 60. Так что если супруга решит продавать, это будут хорошие инвестиции", - сказал Карнилин.
По его словам, на недвижимость он заработал за последние пять лет, будучи заместителем директора в коммерческой структуре. При этом он отметил, что вполне мог заработать на неё деньги в течение жизни, а своей ошибкой он считает то, что он не обсуждал развод с женой публично.
"Это была моя ошибка. Просто все шло по накатанной, поэтому я не хотел об этом говорить. Есть личные проблемы, которые я бы не хотел обсуждать", - заявил чиновник.
В ФБК напомнили, что задекларированный годовой доход мэра Нижнего Новгорода за 2015 год составляет 4,7 миллиона рублей, а последние 22 года он работал депутатом Думы своего города.
Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем микроблоге указал на формулировку ответа мэра: вместо "я заработал" он сказал "я мог заработать".