Госдеп оспорил слова Путина о превосходстве армии России

Представитель Госдепа Кирби назвал армию США самой сильной в истории человечества.

Армия Соединенных Штатов является наиболее способной, сильной и обеспеченной во всей истории человечества, считает официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби. С таким заявлением он выступил в ходе брифинга, текст которого опубликован на сайте ведомства, пишет "Газета.ру".

Таким образом Кирби прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что Российская армия в настоящий момент сильнее любого потенциального агрессора. При этом представитель Госдепа, отвечая на вопрос журналиста, усомнился, что действия российских ВС в Сирии ужшкммт позволят назвать армию России самой передовой.

«Я так не считаю. Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с лучшим руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня», — заключил Кирби.

«И я думаю — я уверен, что мои коллеги из министерства обороны сказали бы то же самое», — добавил Кирби, который сам ранее работал в должности официального представителя Пентагона. Его цитирует Лента.ру.

На вопрос, повышает ли «военный статус» России ее действия на Украине и в Сирии, Кирби сказал, что он так не считает. «Не думаю, что во всей истории человечества когда-либо были такие вооруженные силы — боеспособные, интеллектуальные, мощные, с компетентным руководством и хорошим оснащением, — как у США сегодня», — подчеркнул он.