Новоизбранный президент США Дональд Трамп, по его собственным словам, хочет видеть на своей инаугурации простых людей. Об этом он рассказал в своем Twitter.

"Так называемые знаменитости… все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон), ничего. Я хочу людей", – написал он.

The so-called "A" list celebrities are all wanting tixs to the inauguration, but look what they did for Hillary, NOTHING. I want the PEOPLE!