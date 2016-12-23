Пресс-конференция Путина 2016: смотреть онлайн трансляцию 23 декабря можно в Сети (ВИДЕО)

Пресс-конференция Владимира Путина 23.12.2016 пройдет уже в 12-й раз. Эксперты назвали основные темы пресс-конференции президента, на которую аккредитованы 1,5 тысячи журналистов.

Пресс-конференция Путина 2016: президент в 12-й раз выступит перед журналистами

Президент России Владимир Путин в очередной раз выступит перед журналистами на ежегодной большой пресс-конференции. Для главы государства такое мероприятие станет двенадцатым, оно начнется сегодня, 23 декабря, в 12 часов, сообщает ИА REGNUM.

Ожидается, что на пресс-конференции будут подняты вопросы из сферы экономики, социальных обязательств, российско-американских отношений. Также будут затронуты темы сирийского кризиса, ситуация на Украине.

Первоначально глава государства ужшкммт планировал встретиться с представителями СМИ 22 декабря. Однако пресс-конференция была перенесена в связи с убийством в Турции российского дипломата Андрея Карлова. 22 декабря состоялось прощание с послом, участие в траурном мероприятии принял Владимир Путин.

СМИ узнали тему "номер один" пресс-конференции Путина 23 декабря 2016

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «МИР 24» рассказал, какие темы, по его мнению, будут подниматься на нынешней пресс-конференции. Главными традиционно станут экономика, «социалка» и международная обстановка, включая ситуацию в Сирии, сказал он.

«Традиционно тема номер один - это наша внутрироссийская жизнь. Наша экономика, социальная сфера. Условия, с одной стороны, непростые и кризисные, но с другой - за этот год стали появляться первые признаки стабилизации. Очень важно, какая оценка состоянию нашей экономики будет дана со стороны президента, - отметил Песков. - Я не сомневаюсь, что на этот счет будет много вопросов».

По его словам, подготовка «длится несколько суток» и «держит серьезно в тонусе многих министров, которые в эти дни сидят у телефонов».

Эксперты дали прогноз по ключевым темам пресс-конференции Путина 2016

Вопросы внутренней повестки будут доминировать в ходе пятничной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, главе государства интереснее говорить именно о внутрироссийских делах, но в свете последних событий, в частности убийства российского посла в Анкаре, от международной повестки уйти не удастся, считают опрошенные РИА Новости политологи.

По словам экспертов, на предстоящей пресс-конференции можно ожидать вопросов и про борьбу с терроризмом, и про усилия российских военных в Сирии. Политологи считают, что и вопрос об участии Путина в президентских выборах-2018 будет задан, но не уверены, что глава государства озвучит свое решение по этому поводу.

Эксперты предполагают, что основными сюжетами пресс-конференции станут внутрироссийские дела — социально-экономическая сфера, общественно-политическая жизнь, в целом будут развиваться темы недавнего послания Федеральному Собранию, которое как раз было посвящено в основном внутренней повестке. Но очевидно, что последние события не позволят президенту сосредоточиться исключительно на внутренних делах, и без вопросов внешней политики, по их мнению, не обойдется.

Пресс-конференция Путина 2016 соберет 1,5 тысячи журналистов

Для освещения пресс-конференции Путина аккредитовано рекордное количество журналистов - 1437. Их список растет практически с каждым годом. Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, в 2002 и 2003 годах - свыше 700, в 2004 году - около 750, в 2007 году - 1132, в 2008 году - 1364, в 2013 - 1327, в 2014 - 1259, в 2015 - 1392. Столь внушительная аудитория - одно из объяснений, почему ежегодную встречу российского лидера с представителями СМИ стали называть "большой", пишет ТАСС.

В списке аккредитованных журналистов, опубликованном на сайте Кремля, абсолютное большинство составляют представители отечественных СМИ - федеральных и региональных, но значатся и корреспонденты из Японии, США, Китая, Германии, Франции, Испании, Швеции, Эстонии. Например, приглашение на общение с президентом получили сотрудники "Доброго ТВ", "Копейского рабочего", "Часа пик в Верхней Пышме", "Женского сообщества", "Тихого Дона", "Голоса Адыга".

Среди завсегдатаев - Мария Соловьенко из дальневосточного "Народного вече", которая несколько лет подряд заводила граничащие с фамильярностью диалоги с президентом. Судя по списку, собирается на пресс- конференцию и Владимир Маматов из кировской газеты "Репортер", в момент ставший известным поборник вятского кваса. Вновь среди желающих прийти на пресс-конференцию Путина и главный редактор газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов, который в прошлые годы несколько раз получал право задать первый вопрос.

Но на этот раз в списке нет представительницы "Дождя" Ксении Собчак, дважды посещавшей большую пресс-конференцию. Ставшая недавно мамой, в декабре 2014 она вступила в полемику с Путиным, чем вызвала недовольство Пескова.

Пресс-конференция Путина 23 декабря 2016. Онлайн трансляция. Смотреть ВИДЕО

Итоговая пресс-конференция президента будет транслироваться телеканалами «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал. Также вести трансляцию будут радиостанции: «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».