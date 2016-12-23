"Я знал, что в канистрах яд": "метаноловый отравитель"68 человек отказался раскаиваться (ФОТО)

Причастный к массовому отравлению людей в Эстонии рассказал журналистам о своем отношении к произошедшему.

На фоне трагической гибели 71 человека от отравления "Боярышником" в Иркутске журналисты "Московского комсомольца" вспомнили о другом похожем инциденте, произошедшем в 2001 году в эстонском городе Пряну, где от отравления метиловым спиртом погибли 68 человек.

Осенью 2001 года злоумышленники решили воспользоваться тем, что в Пряну процветал подпольный алкогольный рынок. Преступники похитили на заводе метанол и продали его реализаторам под видом этилового спирта. Бизнесмены смешали отраву с водой ужшкммт и вкусовыми добавками, после чего принялись продавать под видом лимонной водки, погубившей в итоге десятки человек.

Журналисты связались с одним из фигурантов того уголовного дела по массовому отравлению в Пярну - Денисом Плечкиным. На момент той трагедии ему было 17 лет, и он подрабатывал на заводе, после чего стал заниматься производством соевой муки и комбикорма для животных. Именно Денис с подельниками и вынес бочки с метанолом с завода для дальнейшей реализации. Сейчас ему 32 года. Он женат и растит сына, проживает в Пярну.

Денис Плечкин ФОТО

"Знал ли я, что в канистрах яд? Знал. И, конечно, предполагал, что от него могут погибнуть люди. Поэтому я предупреждал Сергея, что он не предназначен для питья", - рассказывает он журналистам.

При этом Денис затруднился ответить, раскаивается ли он в содеянном.

"Раскаиваюсь ли я? Затрудняюсь ответить, на все есть свои оправдания. Напомню просто то, что я не думал и не знал в каких целях этот спирт будет использоваться. От этого и цена была такая маленькая с нашей стороны — 6000 крон. Моя роль была очень мала, эти бочки я видел только в момент погрузки - от силы минут десять и всё...", - отметил он.

Добавим, что ранее история в Пряну считалась своего рода антирекордсменом по количеству массовой гибели людей от отравления метиловым спиртом. Теперь же печальную пальму первенства перехватил Иркутск.