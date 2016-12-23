Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2016: эксперты нашли новый повод для роста рубля

Курс валют на сегодня, 23 декабря 2016: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 23 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 23 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 23 декабря 2016 составляет 60,86 руб., курс евро на сегодня равен 63,56 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 23 декабря 2016

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 59,74 руб. при покупке и 62,86 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня составляет 62,07 руб. и 65,57 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2016 в России: мнение эксперта

Главный ужшкммт аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников считает, что курс рубля сегодня, 23 декабря 2016, может получить дополнительный драйвер роста на фоне большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

По словам специалиста, оптимистичные комментарии о состоянии экономики страны и слова по внешней политике могут поддержать национальную валюту.

"На этом фоне доллар, скорее всего, продолжит торговаться под отметкой 61 рубль, а евро будет держаться ниже 64 рублей. Кроме того, на стороне рубля продолжает играть налоговый период, который завершится только в середине следующей недели", - цитирует Мельникова "Российская Газета".

Как отмечает эксперт, в начале следующей недели нефть будет реагировать на данные Baker Hughes по числу активных буровых в США, количество которых за последние две недели увеличилось на 33 единицы.

"Таким образом, со стороны нефтяного фронта на следующей неделе рубль вряд ли получит ощутимую поддержку. Кроме того, с учетом завершения месяца и года, часть игроков может зафиксировать прибыль перед уходом на новогодние праздники. Однако мы не ожидаем заметного ослабления валюты", - отметил аналитик, напомнив, что пик платежей по внешним долгам уже пройден, а эффект налогового периода еще не исчерпал себя.

К тому же доллар, по его словам, демонстрирует признаки угасания восходящего импульса и может попасть под волну фиксации прибыли. В свою очередь, евро обеспокоен угрозой банковского кризиса в Старом Свете.

"Все это создает условия для завершения года неподалеку от текущих максимумов по рублю - в районе 61 рубля к доллару и 63,80-65,40 рубля в паре с евро", - сказал Мельников.