 
TOP 10

1 "Понял, что теряю зрение": выжившие после "Боярышника" рассказали о пережитом

2 Опубликовано полное ВИДЕО погони за пьяным лихачом, протаранившим терминал казанского аэропорта (ВИДЕО)

3 Пытавшуюся сбежать к ИГИЛ студентку МГУ Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии

4 СМИ: полиция трижды задерживала и отпускала возможного берлинского террориста (ФОТО)

5 "Украдите, откопайте, найдите": слова Лукашенко в соцсетях превратили в мем (ФОТО, ВИДЕО)

6 Эрдоган встретился с "Баной из Алеппо", писавшей об ужасах российских обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)

7 Пассажир самолета набросился с оскорблениями на Иванку Трамп (ФОТО)

8 "Жжем колеса, чтобы не замерзнуть": на ямальской трассе в -64°С встали десятки дальнобойщиков (ВИДЕО)

9 В Госдуме прокомментировали решение украинского суда об обыске в администрации Путина

10 Ученые неожиданно выяснили, что Земля не была первой обитаемой планетой Солнечной системы

Новости наших партнеров

В Госдуме прокомментировали решение украинского суда об обыске в администрации Путина

Опубликовано 22.12.16 19:08 В Госдуме прокомментировали решение украинского суда об обыске в администрации Путина

В Госдуме также назвали способ для Украины получить доступ в администрацию Путина.

В Государственной думе России прокомментировали решение Печерского суда в Киеве, который постановил предоставить доступ украинским следователям в администрацию президента России Владимира Путина для обыска, сообщают РИА Новости.

«Данное решение не соответствует международным правовым нормам. Россия — суверенное государство, о чём можно говорить? Они не только в администрацию президента, но и ко мне в квартиру не могут ворваться. Это политическое заявление, не более того», — сказал первый замглавы ужшкммт комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

При этом он отметил, что украинская сторона "может запрашивать нас, обращаться к нам с запросом "просим предоставить доступ", но это через наш суд надо решать будет в итоге".

Ранее TopNews писал, что Печерский суд в Киеве разрешил следователям обыскать администрацию Владимира Путина. По данным СМИ, обыск должен пройти в течение 30 дней после вступления в силу такого решения.
Другие материалы по этой теме

Украинский суд постановил обыскать Путина и его администрацию

Путин и Медведев простились с убитым послом РФ Карловым

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга