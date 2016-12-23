В Госдуме прокомментировали решение украинского суда об обыске в администрации Путина

В Госдуме также назвали способ для Украины получить доступ в администрацию Путина.

В Государственной думе России прокомментировали решение Печерского суда в Киеве, который постановил предоставить доступ украинским следователям в администрацию президента России Владимира Путина для обыска, сообщают РИА Новости.

«Данное решение не соответствует международным правовым нормам. Россия — суверенное государство, о чём можно говорить? Они не только в администрацию президента, но и ко мне в квартиру не могут ворваться. Это политическое заявление, не более того», — сказал первый замглавы ужшкммт комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

При этом он отметил, что украинская сторона "может запрашивать нас, обращаться к нам с запросом "просим предоставить доступ", но это через наш суд надо решать будет в итоге".

Ранее TopNews писал, что Печерский суд в Киеве разрешил следователям обыскать администрацию Владимира Путина. По данным СМИ, обыск должен пройти в течение 30 дней после вступления в силу такого решения.