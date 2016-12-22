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Ученые назвали новое неожиданное, но полезное свойство кофе

Опубликовано 22.12.16 18:44 Ученые назвали новое неожиданное, но полезное свойство кофе

Научные сотрудники японского вуза University of the Ryukyus (префектура Окинава) обнаружили новое полезное свойство кофе.

Кофеин на непродолжительное время помогает улучшить работу малых кровеносных сосудов. К такому выводу пришли ученые из расположенного в японской префектуре Окинава университета University of the Ryukyus, пишет ФАН.

Исследователи проверили показания 27 добровольцев в возрасте от 22 до 30 лет. Часть участников эксперимента пили кофе без кофеина, другие употребляли традиционный кофе. Кому достался напиток с кофеином, а кому нет, испытуемые не знали. Уровень кровотока в малых кровеносных ужшкммт сосудах пальцев испытуемых ученые оценивали не инвазивным способом с помощью доплеровской флоуметрии.

Оказалось, что у пивших кофе с кофеином подопытных работа малых кровеносных сосудов улучшалась в среднем на 30%. Эффект был заметен в течение 75 минут после употребления кофеина.
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