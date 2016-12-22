Ученые неожиданно выяснили, что Земля не была первой обитаемой планетой Солнечной системы

Американские ученые назвали планету Солнечной системы, на которой жизнь могла появиться раньше, чем на Земле.

Вторая по удаленности от Солнца планета – Венера – 3 млрд лет назад имела условия, подходящие для возникновения и развития жизни. Об этом заявили американские ученые по итогам ряда исследований и анализа данных, полученных при помощи роботов и космических станций, пишет "Росбалт" со ссылкой на Nation News.

Как сообщили астрономы, миллиарды лет назад на Венере были огромные океаны, в которых обитали представители ужшкммт примитивных форм жизни. Вполне возможно, что они эволюционировали бы, но этого не получилось из-за парникового эффекта, возникшего из-за огромного количества углекислого газа в атмосфере.

Венера так разогрелась, что вся вода из ее океанов превратилась в пар и развеялась под действием солнечных ветров по космосу. Сегодня атмосфера планеты представляет собой непроглядное облако серной кислоты. Температура на поверхности Венеры достигает 450 градусов Цельсия, передает