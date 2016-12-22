 
TOP 10

1 Патриарх Кирилл назвал посла РФ Андрея Карлова мучеником

2 Опубликовано полное ВИДЕО погони за пьяным лихачом, протаранившим терминал казанского аэропорта (ВИДЕО)

3 Момент взрыва у метро "Коломенская" попал на ВИДЕО

4 Пытавшуюся сбежать к ИГИЛ студентку МГУ Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии

5 СМИ: полиция трижды задерживала и отпускала возможного берлинского террориста (ФОТО)

6 "Украдите, откопайте, найдите": слова Лукашенко в соцсетях превратили в мем (ФОТО, ВИДЕО)

7 Эрдоган встретился с "Баной из Алеппо", писавшей об ужасах российских обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)

8 Пассажир самолета набросился с оскорблениями на Иванку Трамп (ФОТО)

9 "Понял, что теряю зрение": выжившие после "Боярышника" рассказали о пережитом (ФОТО)

10 "Жжем колеса, чтобы не замерзнуть": на ямальской трассе в -64°С встали десятки дальнобойщиков (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Ученые неожиданно выяснили, что Земля не была первой обитаемой планетой Солнечной системы

Опубликовано 22.12.16 18:40 Ученые неожиданно выяснили, что Земля не была первой обитаемой планетой Солнечной системы

Американские ученые назвали планету Солнечной системы, на которой жизнь могла появиться раньше, чем на Земле.

Вторая по удаленности от Солнца планета – Венера – 3 млрд лет назад имела условия, подходящие для возникновения и развития жизни. Об этом заявили американские ученые по итогам ряда исследований и анализа данных, полученных при помощи роботов и космических станций, пишет "Росбалт" со ссылкой на Nation News.

Как сообщили астрономы, миллиарды лет назад на Венере были огромные океаны, в которых обитали представители ужшкммт примитивных форм жизни. Вполне возможно, что они эволюционировали бы, но этого не получилось из-за парникового эффекта, возникшего из-за огромного количества углекислого газа в атмосфере.

Венера так разогрелась, что вся вода из ее океанов превратилась в пар и развеялась под действием солнечных ветров по космосу. Сегодня атмосфера планеты представляет собой непроглядное облако серной кислоты. Температура на поверхности Венеры достигает 450 градусов Цельсия, передает
Другие материалы по этой теме

Астрономы открыли в Солнечной системе новую сверхдалекую планету

Астрономы нашли загадочную планету с дождями из алмазов

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга