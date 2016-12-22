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В Москве умер 80-летний внук Иосифа Сталина (ФОТО)

Опубликовано 22.12.16 18:17 В Москве умер 80-летний внук Иосифа Сталина (ФОТО)

В Москве по непонятной причине скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.

Внук Иосифа Сталина 80-летний Евгений Джугашвили умер  в Москве, сообщили ТАСС в справочной скорой помощи.

Евгений Яковлевич Джугашвили был гражданином России и Грузии и жил в Москве и Тбилиси. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, в 80-х был старшим преподавателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР им. Ворошилова. Преподавал в ряде военных академий более 25 лет.

По данным Life, Джугашвили умер на улице в Москве. Прохожие нашли его около дома без сознания, вызвали скорую, но врачи не смогли его спасти.

Причина ужшкммт смерти 80-летнего пенсионера будет выяснена позже.

Евгений Джугашвили в 1990 году исполнил роль своего отца в фильме "Яков, сын Сталина".

Евгений Джугашвили в последние годы регулярно подавал иски, которые касались сталинского периода истории СССР. Так, в октябре 2016 года Мосгорсуд отклонил его просьбу возбудить уголовное дело против авторов учебника истории «История России: начало XX — начало XXI века» издательства «Дрофа». Внук Сталина считал, что против них нужно возбудить уголовное дело по ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), напоминает РБК.

В январе 2015 года Страсбургский суд отказал ему в иске к России, который касался публикации в «Новой газете» о расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году. Ранее российские суды также отклонили аналогичные иски.

В 2010 году Евгений Джугашвили подал иск к радиостанции «Эхо Москвы» на 10 млн руб., потребовав компенсации морального ущерба. Поводом стала фраза, произнесенная ведущим Матвеем Ганапольским: «Сталин подписал указ, что можно расстреливать детей с 12-летнего возраста как врагов народа! Кто из ублюдков смеет сказать хоть слово в его защиту?». Этот иск Пресненским судом Москвы был также отклонен.
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