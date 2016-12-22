Вице-премьер Хлопоник: "Боярышник" и валокордин будут продавать по рецептам

Российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и "Боярышник".

Валокордин и "Настойка боярышника" будут продаваться в аптечной сети по рецепту врача, заявил вице-премьер Александр Хлопонин. "Что касается медицинских препаратов, то, безусловно, они должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей, по так называемым рецептам", - сказал Хлопонин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

В качестве примера он привел валокордин, которого требуется не более 40 капель человеку для улучшения самочувствия, а в маленьком пузырьке препарата содержится 4000 капель.

"Зачем это ужшкммт продавать в таре, которая 500 мг или пол-литра? Понятно, что это несерьезно. Поэтому будет ограничение и по таре, и по местам продажи", - цитирует его "Интерфакс".

По его словам, в частности, речь идет о "Боярышнике", который используется как медицинский препарат, в связи с чем настойка должна продаваться в аптеках и по рецептам. "А не так, как сейчас продается, даже в автоматах", - сказал Хлопонин, заметив, что такие автоматы будут ликвидироваться.

При этом вице-премьер гарантировал, что правительство будет следить за процессом оборота таких препаратов. "Мы работаем в тесной связи с министерством здравоохранения, с нашими аптекарскими сетями. Никакой очереди не будет", - сказал он. Кроме того, Хлопонин уверен в том, что цены на эти препараты не увеличатся в связи с изменением правил их продажи.

Хлопонин рассказал, что штраф за продажу суррогатного алкоголя составит примерно 15% от годового оборота торговой точки, а за повторную продажу будет грозить уголовная ответственность. Все поправки уже внесены в Госдуму. Пакет в полном объеме, по словам Хлопонина, должен быть принят в первом квартале 2017 года, добавляет РИА Новости.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 72 человека.