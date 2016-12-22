Пытавшуюся сбежать к ИГИЛ студентку МГУ Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии

Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову (Александру Иванову) виновной в двух попытках присоединиться к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Московский окружной военный суд приговорил Александру Иванову (Варвару Караулову) к четырем с половиной годам колонии общего режима, передает РИА Новости.

«Иванова, являясь сторонницей радикальных исламских взглядов, решила принять участие в деятельности террористической организации», — постановил судья Александр Абабков, которого цитирует RT.

"Варваре Карауловой дали 4,5 лет из 5 возможных. До Нового года мы подадим апелляцию", — написал в своем микроблоге в Twitter адвокат Илья Новиков.

Ранее прокурор попросил приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей. Адвокаты настаивали ужшкммт на оправдании.

Подсудимая раскаялась в своих поступках, но напомнила, что не собиралась воевать или участвовать в терактах, а ехала к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж.

«Виновность Карауловой подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств», — объявил суд.



После этого суд перешел к оглашению показаний свидетелей и родственников. Так судьи зачитали показания матери Карауловой, которая рассказывала, что ее дочь держала в секрете свои планы отправиться в Сирию. И то, что девушка вылетела из Москвы в Турцию, она установила с помощью переписки дочери в социальных сетях. Суд учел также и показания отца подсудимой Павла Караулова, который настаивал, что после возвращения на родину все контакты его дочери с вербовщиками проходили под контролем сотрудников спецслужб, пишет РБК.



Но судьи указали, что летом 2015 года Караулова действительно возобновила переписку с вербовщиками по просьбе сотрудников спецслужб, однако при этом пыталась подавать знаки своему собеседнику о том, что их разговор контролируется силовиками.



Отдельно судьи отметили, что признают Караулову вменяемой. А отказ от первоначальных признательных показаний расценили как попытку избежать уголовной ответственности. «Суд считает достоверными признательные показания Ивановой (Карауловой)», — подвели итог судьи. Суд также критически отнесся к заявлениям Карауловой о том, что она не знала, что «Исламское государство» является террористической организацией, и не понимала значение слов моджахед (воин в исламе) и джихад (понятие в исламе — борьба за веру).



Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова тайно бежала в Турцию, где была задержана при попытке пересечь сирийскую границу.