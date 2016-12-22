Похороны в Москве 22 декабря 2016 убитого в Турции посла РФ Карлова: патриарх Кирилл назвал его мучеником (ВИДЕО)

В Москве 22 декабря 2016 простились с послом России в Турции Андреем Карловым.

Похороны в Москве 22 декабря 2016 убитого в Турции посла РФ: патриарх Кирилл назвал погибшего посла Карлова мучеником

Убитый посол России в Турции Андрей Карлов окончил жизнь мученически и вписал свое имя в историю страны, заявил патриарх Кирилл.

"Жизнь Андрея Геннадьевича завершилась трагически. Он войдет в историю нашего Отечества как посол России, погибший на боевом посту. Таких совсем немного. Он будет среди таких героев навсегда в истории нашего народа. В человеческих жизненных категориях ужшкммт эта кончина его обессмертила", - сказал патриарх в четверг на отпевании Карлова в храме Христа Спасителя. Его цитирует "Интерфакс".

На заупокойном богослужении собралось несколько сотен человек, в том числе коллеги и родные дипломата. Как отметил предстоятель РПЦ, есть еще одна категория - вечной жизни, где нет смерти. "Верим, что по нашим молитвам и особенно через мученическую кончину свою Андрей Геннадьевич войдет в это божественное царство славы, и на него прольется милость милосердного Бога", - сказал он.

Патриарх рассказал, что неоднократно встречался с Карловым, при его непосредственном участии в Пхеньяне 10 лет назад была построена русская церковь - первый в новейшее время и единственный христианский храм. Патриарх добавил, что после этого встречался с Карловым много раз, в том числе во время визитов в Турцию.

"Я знаю, как он близко к сердцу принимал поддержку русских православных людей, живущих в Турции, как он стремился к строительству в Анкаре православного храма. И я убежден, что он бы добился своего, и храм был бы построен. Почему я делаю акцент на строительстве храмов? Потому что это свидетельствует о почившем как о человеке очень широкого взгляда на жизнь. Он не был узким мидовским специалистом, он не работал только в рамках узких инструкций. Он ясно понимал, что нужно, чтобы отношения России с другими государствами включали и духовную сферу", - сказал патриарх.

Путин и Медведев простились с послом РФ Карловым в Москве

Российского посла Андрея Карлова похоронили на Химкинском кладбище. По данным пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, место для похорон выбрано согласно пожеланиям семьи посла.

Президент России Владимир Путин, который также присутствует на церемонии прощания, выразил соболезнования матери, вдове, сыну и сестре погибшего дипломата, пишет "Вечерняя Москва" в своей трансляции.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев возложил цветы к гробу Андрея Карлова, а затем выразил родственникам посла свои соболезнования.

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с речью. По его словам, МИД подготовило план памятных мероприятий в честь убитого посла. Он также передал родственникам Карлова Звезду Героя России, которую сын посла возложил возле гроба отца, передает ТАСС.

Как отмечает "КП", проститься с послом Карловым пришел и посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас.

Похороны посла РФ Андрея Карлова. Смотреть трансляцию онлайн 22.12.2016. ВИДЕО

Российский МИД квалифицировал случившееся как теракт. Для участия в расследовании в Турцию прилетела специальная следственная группа из России. Президент посмертно присвоил Карлову звание Героя России.