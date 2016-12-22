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«Московская кукушка» из Рады Украины в прямом эфире облила водой соратника Ляшко (ВИДЕО)

Опубликовано 22.12.16 14:34 «Московская кукушка» из Рады Украины в прямом эфире облила водой соратника Ляшко (ВИДЕО)

Депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщины» Александра Кужель облила водой своего коллегу по парламенту Игоря Мосийчука.

Во время эфира передачи Шустер Live народный депутат Украины от партии «Батькивщина» Тимошенко Александра Кужель облила водой соратника Ляшко Игоря Мосийчука. Об этом пишет в Facebook Денис Казанский.

Между Кужель и депутатом от «Радикальной партии» произошла словесная перепалка в эфире передачи Шустер Live. В ходе инцидента Кужель схватила стакан с водой и вылила его на Мосийчука, при этом обозвав его "быдлом".

Фрагмент передачи «Шустер Live» где политики выясняют отношения, размещен на YouTube.

Перепалка возникла в ходе дискуссии о бюджете Украины на 2017 год. Кужель критиковала ужшкммт урезание социальных расходов, а Мосийчук говорил о необходимости финансирования армии, уточняет "Ридус".

Однопартийца Олега Ляшко явно утомил натиск женщины и он перешел на личности, назвав Кужель московской кукушкой, «которая стояла на площади и кричала: "Янукович приди, порядок наведи!".

«Вы сначала со своими взятками разберитесь», — ответила представительница «Батькивщины» и как следует плеснула в Мосийчука водой.

«Это быдло тоже должно когда-то получить», — добавила Кужель.
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