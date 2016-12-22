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Что приготовить на Новый год, меню 2017, в чем встречать год огненного Петуха (ФОТО)

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В чем встречать год Огненного Петуха, рецепты на Новый год 2017, рецепты с фото - это и многое другое читайте в материале TopNews.

Что приготовить на Новый год 2017: рецепты с фото

До наступления Нового года осталось чуть больше недели, поэтому самое время понять, что приготовить и подать на стол во время празднования самого волшебного праздника в году.

Символом 2017 года является Огненный Петух, который, как писал ранее TopNews, является домоседом и семьянином. Встречать Новый 2017 год рекомендуется вместе со своей семьей, поэтому многим хозяйкам, скорее всего, придется готовить праздничные блюда для большой компании.

Под наступление покровительства Огненного Петуха логично будет обойтись на новогоднем столе без курицы. Однако заменить ее можно будет, например, уткой или гусем, рыбой, свининой или другими продуктами.

Фото опубликовано Женский Журнал (@lady_club_lady) Дек 22 2016 в 1:04 PST

Закуски можно предложить гостям в ожидании горячих блюд. При этом традиционные бутерброды с икрой можно подать, например, в тарталетках. Очень кстати придутся и другие рецепты блюд, предшествующих основному.

Фото опубликовано Юля🤗 (@jasenok_jul9) Дек 21 2016 в 2:17 PST

Один из главных символов Нового года в нашей стране по праву является салат Оливье. И в это традиционное для каждой семьи блюдо можно внести нотку оригинальности.

После жирного и обильного ужина диетологи не рекомендуют употреблять жирные десерты. Лучше отдать предпочтение легким, кремовым блюдам.

Конечно же в течение всего праздничного вечера на столе должна стоят ваза или корзина со свежими фруктами, которая непременно порадует Огненного Петуха. В чем встречать Новый 2017 год Огненного Петуха?

Главным цветом Нового года Огненного Петуха станет красный, а также огненный и их производные - от алого и бордового до розового. В перечень актуальных цветов попали оттенки желтого, оранжевого и золотого.

Девушкам в эту новогоднюю ночь следует отдать предпочтения нарядам в перечисленных выше цветах, причем с ассиметричным кроем. Мужчинам лучше отказаться от небрежности в своем образе и остановиться на элегантной классике.

Не лишним будет подчеркнуть свой образ грамотно подобранными аксессуарами. Однако помните, что сумки, шляпки, перчатки, бижутерия и даже ювелирные украшения хороши в меру и не должны перегружать наряд в целом.