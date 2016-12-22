Что приготовить на Новый год, меню 2017, в чем встречать год огненного Петуха (ФОТО)
Что приготовить на Новый год 2017: рецепты с фото
До наступления Нового года осталось чуть больше недели, поэтому самое время понять, что приготовить и подать на стол во время празднования самого волшебного праздника в году.
Символом 2017 года является Огненный Петух, который, как писал ранее TopNews, является домоседом и семьянином. Встречать Новый 2017 год рекомендуется вместе со своей семьей, поэтому многим хозяйкам, скорее всего, придется готовить праздничные блюда для большой компании.
Под наступление покровительства Огненного Петуха логично будет обойтись на новогоднем столе без курицы. Однако заменить ее можно будет, например, уткой или гусем, рыбой, свининой или другими продуктами.
Подписывайтесь ➡️ @kylinariya__ ФАРШИРОВАННАЯ #УТКА Начинка: ~ 1/2 утиной грудки дополнительно (нарезать кусочками), ~ 1 белая луковица (мелко нарезать), ~ 350 г мелких шампиньонов (отварить целиком), ~ гречка или фасоль 1 ст. ( на этот раз фасоль "черный глаз", замочить на 8-10 часов, поменять воду, отварить до готовности), ~ 4 чернослива целиком (промыть) , ~ горсть фисташек, 1 яблоко (нарезать кусочками), ~ веточка розмарина, ~ 1 долька чеснока, разрезать на 4 части, ~ 1 ч.л. свежего имбиря. Все компоненты смешиваем, начиняем утку, зашиваем. Выпекаем сначала при 200, затем при 170 - всего 2 часа. За 1 час до готовности выкладываем на противень картофель, за 30 минут- яблоки, чеснок, лук, дольки апельсина с гвоздикой. Красиво подаем, спокойно нарезая на порции. Культурно поедаем))
Закуски можно предложить гостям в ожидании горячих блюд. При этом традиционные бутерброды с икрой можно подать, например, в тарталетках. Очень кстати придутся и другие рецепты блюд, предшествующих основному.
Тарталетки с красной икрой 😊 @vpovare 💕 Праздничная закуска, которая не может не радовать глаз! Яркое украшение стола, да и прекрасный вариант под крепкие напитки. Расскажу, как приготовить тарталетки с красной икрой. Быстро и вкусно! Ингредиенты: Тарталетки — 6 Штук Сливочное масло — 50 Грамм Икра красная — 50 Грамм Лимон — По вкусу Количество порций: 6 Как приготовить: 1. Подготовьте все необходимые продукты. Масло сливочное должно быть предварительно охлаждено. Тарталетки лучше всего взять не вафельные, а из песочного теста, плоские. Но если нет таковых, подойдут и вафельные. 2. Положите в каждую тарталетки по кусочку сливочного масла. 3. Затем положите по чайной ложечке икры. 4. Украсьте тарталетки с икрой ломтиком лимона и зеленью. Подавайте закуску к столу охлажденной. #vpovare #закуска #тарталетки #икра #закуски #праздничныйстол #едимдома
Новогоднее меню Healthy Smart Food продолжает знакомить вас со своими закусками 🎄 Бутерброд с домашним паштетом и гранатом☺ Цена: 15 грн ✔ Заходи на нашу страницу FB в раздел "Услуги"👍 у нас много чего вкусненького ☺ #hsf #healthysmartfoodkyiv #healthy #food #foodkyiv #kyiv #пп #полезноепитание #правильноепитание #здороваяеда #здороваяедакиев #едакиев #еда #киев #еданавыездкиев #еданавыезд #кейтерингкиев #кейтеринг #новыйгодкиев #корпоратив #корпоративкиев #новыйгодкиев #закуска #паштет
Один из главных символов Нового года в нашей стране по праву является салат Оливье. И в это традиционное для каждой семьи блюдо можно внести нотку оригинальности.
Салат "Оливье" с яблоками ИНГРЕДИЕНТЫ: Курица отварная — 200 гр. Вареная колбаса — 100 гр. Картофель отварной — 4 шт. Морковь отварная — 2 шт. Репчатый лук — 1 шт. Соленые огурцы — 4 шт. Яйца — 3 шт. Яблоки (кисло-сладкие) — 1-2 шт. Горошек зеленый консервированный — 1 стакан Майонез — 150 гр. Соль, перец по вкусу КАК ПРИГОТОВИТЬ: 1. Картофель очистить и нарезать кубиком. Морковь нарезать кубиком. 2. Лук очистить, помыть и мелко нарубить. 3. Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить и мелко нарезать. 4. Огурцы нарезать кубиками. Мясо курицы разделить на небольшие кусочки и нарезать. 5. Колбасу нарезать кубиком и добавить к остальным ингредиентам. 6. Добавить консервированный зеленый горошек. 7. Яблоки вымыть, очистить от кожицы, удалить сердцевину и натереть мякоть на крупной терке. 8. Салат поперчить, посолить, заправить майонезом и перемешать. 9. Разложить салат по порционным креманкам или в большую салатницу и подать к столу. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 🍴 #закуска #cookeryone #рецепты_от_cookeryone
После жирного и обильного ужина диетологи не рекомендуют употреблять жирные десерты. Лучше отдать предпочтение легким, кремовым блюдам.
СЛИВОЧНЫЙ ДЕСЕРТ С ШОКОЛАДНЫМ ПЕЧЕНЬЕМ 100 г сахарного шоколадного печенья типа “Слодыча” или “Любятово” 50 мл черносмородинового ликера или сиропа 250 г замороженной клубники (дать слегка оттаять) 50 г сахарной пудры 500 г сливочного творожного сыра 120 г белого шоколада 1. Печенье ломаем на кусочки среднего размера. Ликер или сироп разбавляем холодной питьевой водой в пропорции 1:1. Кладем печенье в мисочку, вливаем сироп и перемешиваем, чтобы все кусочки пропитались. 2. Клубнику смешиваем с сахарной пудрой и перемалываем блендером в пюре. Растапливаем шоколад на водяной бане или в микроволновке. 3. Сливочный сыр разминаем до мягкости. Добавляем шоколад и перемешиваем до однородности. 4. Укладываем десерт слоями: крем, печенье, крем, клубничное пюре, крем. Сверху украшаем вафельной крошкой, тертым шоколадом или другой посыпкой по своему вкусу. 5. Даем десерту постоять в холодильнике 1-2 часа, затем подаем.
Конечно же в течение всего праздничного вечера на столе должна стоят ваза или корзина со свежими фруктами, которая непременно порадует Огненного Петуха.
В чем встречать Новый 2017 год Огненного Петуха?
Главным цветом Нового года Огненного Петуха станет красный, а также огненный и их производные - от алого и бордового до розового. В перечень актуальных цветов попали оттенки желтого, оранжевого и золотого.
Девушкам в эту новогоднюю ночь следует отдать предпочтения нарядам в перечисленных выше цветах, причем с ассиметричным кроем. Мужчинам лучше отказаться от небрежности в своем образе и остановиться на элегантной классике.
Не лишним будет подчеркнуть свой образ грамотно подобранными аксессуарами. Однако помните, что сумки, шляпки, перчатки, бижутерия и даже ювелирные украшения хороши в меру и не должны перегружать наряд в целом.