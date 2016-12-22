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"Жжем колеса, чтобы не замерзнуть": на ямальской трассе в -64°С встали десятки дальнобойщиков (ВИДЕО)

Опубликовано 22.12.16 13:11 "Жжем колеса, чтобы не замерзнуть": на ямальской трассе в -64°С встали десятки дальнобойщиков (ВИДЕО)

Водители жалуются на отсутствие пунктов обогрева и платную помощь МЧС.

Застрявший в числе других водителей в 50 км от города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа дальнобойщик Анатолий Зоря рассказал в соцсетях о по-настоящему бедственном положении, в котором оказались водители большегрузов, а также о вымогательстве со стороны МЧС. По его словам, грузовики стоят на месте при температуре -54 градуса по Цельсию уже четыре дня и жгут покрышки, чтобы согреться.

По словам водителя, за четыре дня ужшкммт вынужденной остановки у дальнобойщиков закончились запасы продуктов и воды, также на исходе топливо.

"Стоим четвертые сутки из-за того, что температура на улице опустилась до минус 64 градусов. Как люди видят это с экранов своих телевизоров? С экранов это выглядит так: у нас здесь разбиты лагеря и пункты обогрева, бензовозы бесплатно привозят топливо, кормят нас три раза в день. Все это ложь! На самом деле, мы стоим здесь, помогаем друг другу сами — кто чем может, жжем колёса, чтобы не замерзнуть. Воду нам продают по 20 рублей литр! До МЧС не добиться, а если кто и добился, то ответ получает один: топливо, масло и прочее мы получим, только если заплатим им! За счёт того, что наши машины ещё работают, мы ещё живы. Что будет, когда к утру у нас кончится топливо — одному богу известно", - отметил Анатолий Зоря в открытом письме.

В свою очередь, "СургутинформТВ" сообщает, что на связь с дальнобойщиками вышли спасатели МЧС, но никаких конкретных мер пока принято не было. В ожидании помощи один из водителей получил обморожение.
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