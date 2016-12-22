Российская армия получит новые "самолеты судного дня"

Кроме того, новый беспилотник средней дальности создается в РФ на смену "Форпосту".

Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") планирует приступить к созданию третьего поколения воздушных командных пунктов в 2017 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ОПК Александр Якунин.

В прошлом году ОПК передала заказчику первый воздушный пункт стратегического управления второго поколения Ил-80М. "Сейчас самолет полностью введен в строй и уже принял участие в первых учениях, где успешно выполнил ряд задач в рамках оперативной подготовки Вооруженных ужшкммт сил", - добавил собеседник агентства.

Воздушные командные пункты были названы "самолетами Судного дня" (doomsday planes) в США: предполагалось, что они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.

Кроме того, Якунин сообщил, что беспилотный летательный аппарат (БЛА) среднего класса создается в России на смену стоящему на вооружении войск "Форпосту".

"Мы начали работу над новым БЛА средней дальности, который должен прийти на смену "Форпосту". Есть определенные наработки по данной машине. Больше пока, к сожалению, ничего сказать не могу", - сказал Якунин.

Он добавил, что, в отличие от "Корсара", у нового аппарата будет более широкий радиус действия - до нескольких сотен километров.

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами средней дальности "Форпост" предназначен для воздушной разведки объектов противника и выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам. В состав комплекса входят три летательных аппарата.

БЛА "Корсар" предназначен для решения тактических задач на поле боя. Масса аппарата порядка 200 кг, а размах крыла составляет 6,5 метров. В состав комплекса входит несколько летательных аппаратов, наземный пункт управления, а также другая аппаратура. В перспективе в составе комплекса "Корсар" может появиться еще один беспилотник, отличающийся от имеющегося некоторыми характеристиками.