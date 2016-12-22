Беспилотники "каменного века": на Украине раскритиковали поставки США

На Украине признали, что применение беспилотников Raven в ходе так называемой АТО в Донбассе с самого начала было ошибочным решением.

Американские беспилотные аппараты Raven RQ-11B, которые получила Украина, оказались неэффективными, а их использование было ошибкой, заявил советник начальника Генштаба ВСУ Натан Хазин.

«С самого начала решение об использовании этих беспилотников было неправильным», — приводит его слова RT со ссылкой на Reuters.

В командовании украинских ВВС признали, что аппараты уязвимы в плане возможного перехвата и глушения сигнала связи. Кроме того, время работы аккумуляторов этих беспилотников крайне мало, что мешает им ужшкммт справляться с задачей по сбору разведывательной информации.

По сведениям агентства, аппараты пока используются в зоне конфликта (в Донбассе — ред.), но не применяются на передовой, пишет РИА Новости.

Аналоговые беспилотники относятся "к каменному веку развития" подобной техники, это "дешевые и одноразовые БПЛА", отмечает директор одной из программ Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.

Украинские вооруженные силы получили 72 аналоговых мини-беспилотника Raven RQ-11B. По словам Хазина, если бы это зависело от него, он вернул бы все аппараты назад.