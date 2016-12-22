На YouTube появилось ВИДЕО момента взрыва у метро "Коломенская"

На Ютуб опубликовали ВИДЕО, на котором запечатлен взрыв, прогремевший в переходе метро в Москве 22 декабря 2016.

На YouTube опубликовали видео, на котором запечатлен взрыв газового балона, прогремевший в переходе у станции метро "Коломенское" в Москве.

Взрыв был такой силы, что частично разрушил подземный переход.

YouTube ВИДЕО: взрыв у метро "Коломенское" в Москве

По информмации РИА Новости взрыв прогремел в вестибюле станции метро в 09:20. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что причиной инцидента могло стать неосторожное обращение рабочих с газовым баллоном при сварочных работах.

Как писал ранее TopNews, в результате ЧП пострадало ужшкммт семь человек. Среди них двое находившихся на улице в момент инцидента.

Были госпитализированы четверо пострадавших. На месте работают следователи ГСУ СКР.

Ютуб ВИДЕО: последствия взрыва у метро "Коломенская"