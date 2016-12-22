 
TOP 10

1 Патриарх Кирилл назвал посла РФ Андрея Карлова мучеником (ВИДЕО)

2 Момент взрыва у метро "Коломенская" попал на ВИДЕО

3 Пытавшуюся сбежать к ИГИЛ студентку МГУ Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии

4 СМИ: полиция трижды задерживала и отпускала возможного берлинского террориста (ФОТО)

5 "Украдите, откопайте, найдите": слова Лукашенко в соцсетях превратили в мем (ФОТО, ВИДЕО)

6 Эрдоган встретился с "Баной из Алеппо", писавшей об ужасах российских обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)

7 "Понял, что теряю зрение": выжившие после "Боярышника" рассказали о пережитом (ФОТО)

8 В Казани пьяный лихач протаранил здание аэропорта (ФОТО, ВИДЕО)

9 "Жжем колеса, чтобы не замерзнуть": на ямальской трассе в -64°С встали десятки дальнобойщиков (ВИДЕО)

10 В Госдуме прокомментировали решение украинского суда об обыске в администрации Путина

Новости наших партнеров

На YouTube появилось ВИДЕО момента взрыва у метро "Коломенская"

Опубликовано 22.12.16 11:22 На YouTube появилось ВИДЕО момента взрыва у метро "Коломенская"

На Ютуб опубликовали ВИДЕО, на котором запечатлен взрыв, прогремевший в переходе метро в Москве 22 декабря 2016.

На YouTube опубликовали видео, на котором запечатлен взрыв газового балона, прогремевший в переходе у станции метро "Коломенское" в Москве. 

Взрыв был такой силы, что частично разрушил подземный переход.

YouTube ВИДЕО: взрыв у метро "Коломенское" в Москве

По информмации РИА Новости взрыв прогремел в вестибюле станции метро в 09:20. Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что причиной инцидента могло стать неосторожное обращение рабочих с газовым баллоном при сварочных работах.

Как писал ранее TopNews, в результате ЧП пострадало ужшкммт семь человек. Среди них двое находившихся на улице в момент инцидента.

Были госпитализированы четверо пострадавших. На месте работают следователи ГСУ СКР. 

Ютуб ВИДЕО: последствия взрыва у метро "Коломенская"
Другие материалы по этой теме

В Москве в переходе у станции метро "Коломенская" прогремел взрыв: 6 пострадавших

Взрыв в Турции: погибли 13 военных (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга