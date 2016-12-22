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Сотрудник Google подал иск к корпорации из-за программы шпионажа

Опубликовано 22.12.16 10:56 Сотрудник Google подал иск к корпорации из-за программы шпионажа

Автор иска считает незаконной слежку за работниками.

Работник Google подал к корпорации иск, поскольку считает незаконной слежку за сотрудниками.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на зарубежные источники, автор иска уверен, что политика конфиденциальности компании не соответствует трудовому законодательству штата Калифорния. В документе отмечается, что в корпорации существует шпионская программа, которая якобы предназначена для предотвращения передачи потенциально компрометирующих сведений в СМИ и государственным органам.

Истец утверждает. что сотрудникам Google запрещается ужшкммт обсуждать информацию о незаконной деятельности и рассказывать об этом работающим в корпорации юристам. Также во внутреннем своде правил сказано о поощрении доносов на подозрительных людей в корпорации.

В заявлении отмечается, что работники, пожелавшие написать книгу о жизни в Кремниевой долине, обязаны показать все черновики и окончательную версию работы представителям специального отдела в компании.

По мнению экспертов, если Google проиграет этот суд, то компании грозит штраф до 3,8 миллиардов долларов. Размер такого взыскания, скорее всего, будет рассчитан исходя из числа штатных работников корпорации.
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