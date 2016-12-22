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"Освобождение для остального социума": Божена Рынска нашла плюсы в отравлении "Боярышником" (ФОТО)

Опубликовано 22.12.16 10:24 "Освобождение для остального социума": Божена Рынска нашла плюсы в отравлении "Боярышником" (ФОТО)

При этом светский обозреватель назвала "чудовищной несправедливостью" гибель посла РФ в Турции.

Скандально известный светский обозреватель Божена Рынска нашла плюсы в массовом отравлении и гибели людей от употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" в Иркутске.

Божена провела в своем Facebook параллели между отравлениями людей и гибелью российского посла в Турции Андрея Карлова. По ее мнению, смерть дипломата не волнует власть в нашей стране, а сама журналистка считает убийство "образованного белого человека от рук варвара" "чудовищной несправедливостью".

"В теракте может ужшкммт погибнуть и ученый, и дипломат, и студент, и тихая честная повариха или швея. А жидкость для ванн хлещет все-таки определенная и очень равномерная социальная группа. Под названием "плохие соседи". Они сами выбрали выпить йаду", - пишет Рынска.

Она отмечает, что "плохих соседей жаль не так, чтобы горевать по ним, как по Андрею Карлову" - теперь они не будут "выносить в подъезд свои проссаные диваны, вонять сранью и перегаром на весь дом" и "не сожгут спьяну свою халупу вместе с остальными ста квартирами".

"И поэтому не надо повышать цены на химозу, на боярышник, на метиловый спирт. Самоуничтожение - это личный выбор колдыря и освобождение для остального социума", - подчеркнула светский обозреватель.

При этом в комментариях к записи Рынска рассказала о смерти своего соседа-алкоголика при невыясненных обстоятельствах.
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