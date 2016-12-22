Похороны убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова проходят в Москве (ВИДЕО, ФОТО)

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Известные люди, которых мы потеряли в 2016 году
Далее 66 фото | Время течет, как вода, и каждый год приносит нам немало горьких потерь. Исключением не стал и 2016 год. Актеры, музыкант...
15 самых странных новогодних традиций народов мира
Далее 15 фото | Когда год подходит к концу, обычно хочется подвести его итоги, а потом помахать ему ручкой и встретить новый - ведь он о...
Дженнифер Гельман — мультизадачная мама, тренирующаяся даже на кухне
Далее 12 фото | Популярная фитнес-гуру и блогер Дженнифер Гельман из США известна удивительным умением сочетать уход за детьми и повседн...
Плохие девочки: знаменитости, снятые папарацци "под мухой"
Далее 54 фото | Время от времени, в жизни многих молодых звезд случаются периоды "забвения", когда папарацци все чаще запечатл...
Как выросли детки из главных рождественских кинофильмов
Далее 15 фото | Эта дюжина юных актеров запомнилась нам своими яркими появлениями на экране. Думаем, будет интересно сравнить, как выгля...
Посол США станцевала «танец любви» в костюме Санта-Клауса
Далее видео | «Танец любви» или, как его называют японцы «танец кои», исполнила американский посол США в Японии Кэролайн Кеннеди. Роли...
Очевидцы засняли на видео падение Боинга-727 в Колумбии
Далее видео | Очевидцы, наблюдавшие за взлетом грузового Boeing 727 компании Aerosucre в Колумбии, сняли его падение....
Американца высадили из самолета из-за разговоров на арабском
Далее видео | Известный блогер Адам Салех выложил видео, где он на борту пытается выяснить причину отказа работников авиакомпании поле...
Панда подралась со снеговиком и взорвала интернет
Далее видео | Работники зоопарка в Торонто соорудили для панды по имени Да Мао «друга» - снеговика. Однако Да Мао не оценила заботы, п...
Появилось видео с места взрыва у метро «Коломенская»
Далее видео | На видеохостинге YouTube появилась видеозапись, на которой виден момент взрыва у метро "Коломенская" в Москве....
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.