Похороны Андрея Карлова в Москве 22 декабря 2016: на гражданскую панихиду приехал Лавров, Путин и Медведев

В Москве сегодня простятся с послом России в Турции Андреем Карловым. Гражданская панихида состоится в здании МИД, а затем в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл совершит отпевание. В траурных мероприятиях примет участие Владимир Путин, передают "Вести".

Андрей Карлов — посмертно Герой России. Как писал Topnews, звание ему присвоили накануне "За стойкость и мужество, проявленные на посту, и за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны". Поэтому прощание со всеми почестями.

В Москве церемония ужшкммт началась с гражданской панихиды на Смоленской площади, затем было отпевание в храме Христа Спасителя. Службу возглавил патриарх Кирилл.

"КП" ведет текстовую трансляцию похорон: "Церемония прощания с Андреем Карловым: в зале только родные, друзья, коллеги, сотрудники МИД. В фойе висит памятная доска "Сотрудникам МИД, погибшим при исполнении служебных обязанностей": на ней уже появилась надпись "Карлов А.Г.".

На церемонии прощания с Андреем Карловым замечено все руководство МИД, фракций парламента, администрации президента. Сергей Лавров вручил сыну Андрея Карлова Звезду Героя России, которой был награжден дипломат.

Дмитрий Медведев приехал на гражданскую панихиду по Андрею Карлову перед началом отпевания. Через 20 минут Владимир Путин приехал проститься с убитым в Анкаре дипломатом Андреем Карловым.

К посольству России в Турции непрерывно несут цветы. В память об Андрее Карлове в республике не только назовут улицу, на которой расположено здание дипмиссии, но и помещение той самой галереи, в которой остановилась жизнь дипломата.

Гроб с телом посла РФ Карлова привезли в МИД

