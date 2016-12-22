Сирийская коалиция боевиков отвергла причастность к убийству посла РФ в Турции

Опубликованное ранее заявление об ответственности "Джейш аль-Фатх" руководство боевиков назвало "сфабрикованным".

Представители коалиции сирийских оппозиционных группировок "Джейш аль-Фатх" опровергли свою причастность к убийству чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова. Руководство боевиков назвало "сфабрикованным" заявление о ее ответственности за этот теракт, распространенное накануне в СМИ.

Как сообщила накануне SITE Intelligence Group, занимающая мониторингом деятельности джихадистских организаций в Сети. Как заявил официальный представитель коалиции Хусам аль-Шафии, распространенное в Интернете заявление было поддельным и "дилетантским".

Примечательно, что до появления его ужшкммт комментария пользователи соцсетей обратили внимание на ряд нестыковок в опубликованном документе. Так, один их них указал, что в опубликованном от имени "Джейш аль-Фатх" послании использован другой шрифт - не тот, которым коалиция пользуется в своих официальных аккаунтах. При этом месяц публикации заявления был указан буквами, а не цифрами, как это делают обычно боевики.

Как писал TopNews, накануне арабские СМИ распространили заявление от имени "Джейш аль-Фатх", в котором коалиция берет на себя ответственность за убийство посла РФ в Сирии.