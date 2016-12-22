Спикер Госдумы Володин: Навальный не сможет по закону стать кандидатом в президенты РФ

Спикер госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос о выдвижении в президенты оппозиционера Навального.

Намерение Алексея Навального баллотироваться на пост президента должно лежать в рамках закона, иначе речь идет о введении людей в заблуждение, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.

"Он-то (Навальный) почему об этом думает? Надо законы читать, он же юрист. Его намерение должно лежать, в первую очередь, на основании закона, и если закон ему позволяет, тогда можно на этот счет рассуждать, когда закон не позволяет — зачем ужшкммт людей вводить в заблуждение?" — сказал Володин журналистам.

Он заключил, что нужно исходить из соблюдения закона. "А если мы начинаем это прикручивать к решениям, которые приняты где-то и потом ссылать на эту норму - то можно многое обсуждать и договориться до не пойми чего", - отметил Володин, которого цитирует ТАСС.

При этом председатель Госдумы заявил об отсутствии президентских амбиций у него самого, отмечает "Би-би-си".

«Есть кандидат, и мы будем его поддерживать», — добавил он, однако отказался назвать его имя.

Володин уточнил, что речь идет о «самом популярном человеке в стране, самом уважаемом человеке в мире», который «своим трудом и своим служением стране доказал, что он многое может сделать для России».

На прошлой неделе Навальный объявил о готовности баллотироваться в президенты России. Секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя его планы, заявила, что возможность выдвижения Навального будет зависеть от исхода пересмотра его дела и от тех документов, которые он представит, если решит баллотироваться. Президентские выборы пройдут в России в 2018 году.