На Урале двое полицейских заживо сгорели в машине, преследуя пьяного гонщика

В Свердловской области двое полицейских погибли во время погони за пьяным водителем – стражи порядка сгорели заживо.

Два сотрудника ДПС, которые преследовали автомобиль, погибли в результате ДТП в Свердловской области. Информацию об этом подтвердил во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

По его словам, трагедия произошла на территории Свердловской области, недалеко от города Полевского. Наряд ГИБДД преследовал, по предварительным данным, легковой автомобиль "Жигули" 8-й модели. В этот момент в автомобиль ДПС въехало другое транспортное средство. Предположительно, удар пришелся в область бензобака. Патрульный полицейский автомобиль перевернулся и вспыхнул. В результате оба инспектора ДПС погибли.

Пострадал по меньшей ужшкммт мере один человек, находившийся в том транспортном средстве, которое столкнулось с машиной ДПС. Точное число пострадавших устанавливается.

Старшим сержантам ГИБДД города Полевского Артему Ваккеру и Александру Пузикову, погибшим во время погони за пьяным автомобилистом, было по 25 лет. У первого остались трое детей, младшему — один месяц, а его коллега был холост, сообщает группа «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным правоохранительных органов, около 16.25 полицейские начали преследовать автомобиль ВАЗ-2108, водитель которого проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, двигаясь в сторону Столбневой. По словам очевидцев, в погоне принимали участие три экипажа. Один из них вылетел с трассы, но сами сотрудники не пострадали.

Затем полицейский автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся на узкой заснеженной трассе с ВАЗ-2107, уточняет "Газета.ру". Машина загорелась. Приехавший по срочному вызову наряд вневедомственной охраны Росгвардии помочь полицейским уже ничем не мог.

Двое пострадавших мужчин в «семерке», 46-летний безработный и 55-летний пенсионер, оказались рыбаками. Они были госпитализированы с различными травмами.

Третьему экипажу все-таки удалось задержать нарушителя. После поимки выяснилось, что 21-летний безработный житель Столбневой был в состоянии опьянения. При этом очевидцы отмечали, что задерживали лихача «жестко» — проезжавшие автомобилисты отмечали, что он был «сильно помятый» и видели, что задержанного уложили лицом в снег.

Очевидцы сняли на видеорегистратор догорающий полицейский автомобиль. На записи хорошо видно, что вокруг перевернутого и объятого пламенем автомобиля, который уже практически полностью сгорел, скопились полицейские и представители экстренных служб. Также на середине дороги можно заметить и попавшую в ДТП с полицейскими разбитую «семерку».