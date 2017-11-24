Беременная жительница Омска за непослушание метнула нож в сына и попала ему прямо в печень

Вопиющий случай насилия над ребенком произошел накануне в Омске. Собственная мать кинула нож в 4-летнего мальчика.

Накануне в детскую горбольницу Омска госпитализировали 4-летнего мальчика с ножевым ранением. Выяснилось, что мальчик баловался, хлопал по голове девятимесячную сестру и не реагировал на замечания матери, из-за чего 29-летняя женщина кинула в сына нож, которым в тот момент резала фрукты, пишет "СуперОмск".

Кинувшая нож женщина беременна третьим ребенком. Семья была полной и характеризовалась положительно. В результате на женщину завели дело об ужшкммт умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему и отпустили ее под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Как стало известно «Новому Омску», перед броском в одной руке женщина держала нож, в другой — лимон. Удар пришелся в печень. Врачи дают положительный прогноз.