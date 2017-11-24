В ДНР сообщили о задержании свыше десяти диверсантов из Украины

Министерство госбезопасности самопровозглашенной ДНР заявило, что были задержаны «более десяти подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами».

Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики (МГБ ДНР) сообщило о задержании 10 человек, подозреваемых в диверсионной работе на территории Донбасса под руководством спецслужб Украины. Как пишет Лайф, операция силовиков прошла при поддержке коллег из силовых ведомств ЛНР.

В результате проведённых совместных мероприятий задержаны более десяти человек, которые подозреваются в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщили в пресс-службе МГБ ДНР.

По данным силовиков ДНР, руководили действиями диверсантов представители спецназа военной разведки Украины. Задержанных готовили к осуществлению ужшкммт терактов на территориях обеих народных республик Донбасса с целью дестабилизировать политическую обстановку.

Ранее уволенный глава МВД Игорь Корнет сообщил, что бойцы ДНР «помогают» в проведении спецоперации в Луганске. По его словам, в ЛНР проводится «мероприятие по ликвидации остатков крупной диверсионно-разведовательной группы», которая зашла на территорию республики. Корнет отметил, что до конца недели спецоперация завершится, напоминает "Дождь".