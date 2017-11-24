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Минобороны показало видео испытания новой российской ракеты ПРО

Опубликовано 24.11.17 09:56 Минобороны показало видео испытания новой российской ракеты ПРО

Министерство обороны Российской Федерации активно тестирует совершенно новую модернизированную ракету системы ПРО.

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане был произведен успешный пуск новейшей российской противоракеты. Запуск противоракеты прошел успешно, она поразила воздушную цель, передает "Звезда".

«С полигона Сары-Шаган осуществлен успешный пуск противоракеты. Все задачи, которые решались в ходе этого пуска, выполнены в полном объеме. Противоракета выполнила полетное задание и успешно поразила условную цель», - заявил заместитель командующего объединением ПВО-ПРО ВКС полковник Андрей Приходько.

К месту пуска ракету перевозили в специальном ужшкммт контейнере, после чего она была установлена в шахте.

Система противоракетной обороны находится на вооружении Воздушно-космических сил. Её задача – защищать Москву от ударов воздушно-космического нападения, контролировать космическое пространство и помогать системам предупреждения распознавать ракетные нападения, напоминают "Известия".

Как добавляет издание «Красная звезда», аналог модернизированной ракеты, которая проходила испытания на полигоне Сары-Шаган, несет боевое дежурство в частях ПВО, прикрывающих Москву.
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