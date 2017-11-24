Бразильский футболист Робиньо получил 9 лет тюрьмы за групповое изнасилование

Сам спортсмен отрицает свою вину по обвинению в изнасиловании.

Суд итальянского Милана приговорил к девяти годам лишения свободы бразильского футболиста Робиньо. Игрок угодил в тюрьму по обвинению в изнасиловании.

По мнению следствия, спортсмен совершил изнасилование девушки в январе 2013 года на дискотеке в Милане. Кроме самого бразильца, в преступлении также принимали участие еще пятеро его друзей.

Сам бывший футболист бразильской футбольной сборной отрицает свою вину. По ужшкммт словам его адвоката Мариса Арии, он предпримет юридические меры по обжалованию приговора.

"Робиньо уже защищал себя от этих обвинений и настаивает, что не участвовал в этом эпизоде. Все юридические шаги для обжалования этого решения первой инстанции уже предпринимаются", - приводит слова правозащитника "Р-Спорт" со ссылкой на зарубежные источники.

Выступавший за английский "Манчестер Сити" Робиньо уже был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах в 2009 году. Тогда его оправдали.

Сейчас 33-летний игрок живет в Бразилии и выступает за местный клуб "Атлетико Минейро".