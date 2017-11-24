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Опубликовано видео побега главы ЛНР Плотницкого в Москву

Опубликовано 23.11.17 23:35 Опубликовано видео побега главы ЛНР Плотницкого в Москву

Ранее писатель Захар Прилепин сообщил, что Плотницкий прилетел в столицу из Ростова-на-Дону экономклассом.

В Сеть попало видео момента прибытия главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого в аэропорт Шереметьева в Москве. Автором ролика  стал блогер Константин Долгов.

На кадрах видно, что Плотницкий идет вместе с остальными пассажирами к выходу. В руках у него были небольшая сумка и пиджак в чехле.

Ранее 23 ноября писатель Захар Прилепин сообщил, что Плотницкий прилетел в столицу из Ростова-на-Дону экономклассом.

"Зашёл в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. В Шереметьево два дожидавшиеся его ужшкммт оперативника пошли следом, молодые, весёлые, московские. Вот так обыденно выглядит история. Обыденно и незатейливо. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Всё для новой жизни", - сообщил Захар Прилепин.
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