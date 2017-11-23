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«Зенит» - «Вардар»: счет 2:1, обзор матча от 23.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

Опубликовано 23.11.17 22:25 «Зенит» - «Вардар»: счет 2:1, обзор матча от 23.11.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

23 ноября в матче Лиги Европы питерский «Зенит» выиграл у македонского «Вардара» со счетом 2:1.

«Зенит» - «Вардар»: счёт 2:1 в пользу питерцев

23 ноября на стадионе "Санкт-Петербург" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы санкт-петербуржский «Зенит» встретился с македонским «Вардаром». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» - «Вардар»: обзор матча ЛЕ-2017/18 

Счет в матче россияне открыли уже на 16-й минуте. Отличился Дмитрий Полоз, который принял в штрафной пас от Дзюбы, ворвался в свободную зону и пробил точно в дальний угол.

На 27-й минуте игры у зенитовцев была возможность удвоить счет, но Дзюба ужшкммт не сумел реализовать пенальти.

Под конец первого тайма сине-бело-голубые все же удвоили преимущество. Блестяще поразил ворота македонцев Ригони, пробив в дальнюю девятку.

Гости сумели отыграть один мяч — в компенсированное ко второму тайму время это сделал Деян Блажевски.

«Зенит» - «Вардар», счет 2:1. ВИДЕО голов

Лига Европы. Группа «L». 5-й тур. «Зенит» - «Вардар» - 2:0

Голы: 16' 1:0 Дмитрий Полоз, 43' 2:0 Эмилиано Ригони
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