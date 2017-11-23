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В сказке "Спящая красавица" британка нашла пропаганду сексуального насилия

Опубликовано 23.11.17 22:02 В сказке "Спящая красавица" британка нашла пропаганду сексуального насилия

Родители британских школьников сочли поведение принца из книги в высшей степени непристойным. По словам женщины, младшие школьники все воспринимают всерьез, а отвечать на вопросы о сексе она пока не готова.

Жительница Великобритании нашла в сказке «Спящая красавица» пропаганду изнасилований и потребовала убрать это произведение из школьной программы.

Как пишет издание Metrо, первой тревогу забила жительница города Нортамберленд-Парк по имени Сара Холл. Она выступила против того, чтобы её шестилетний сын проходил произведение в начальной школе.

Возмущение британки вызвала сцена, в которой принц целует спящую девушку, не спросив предварительно её согласия.

«Я считаю, что в сказке ужшкммт есть проблемы с презентацией сексуального поведения и согласия. Мне кажется, такое поведение недопустимо в наше время», — заявила Сара Холл, подчеркнув, что, если сказка встретится её сыну в более зрелом возрасте — против его ознакомления женщина возражать не будет.

Известно, что в одной из первых версий писателя Джамбаттисты Базиле под названием «Солнце, Луна и Талия», опубликованной в 1643 году, спящую принцессу действительно насилует во сне заблудившийся король другого государства. Современное же поколение знает эту сказку совсем в другом виде, где «поцелуем любви» принц лишь оживляет невесту.
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