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В Дагестане произошла перестрелка, есть погибшие и раненые

Опубликовано 23.11.17 21:19 В Дагестане произошла перестрелка, есть погибшие и раненые

В числе погибших есть местный депутат.

На юге Дагестана произошла перестрелка, в результате два человека погибли, еще шесть получили ранения. Об этом сообщается в СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Интерфаксу" стали известно подробности инцидента в Магарамкентском районе Дагестана. По словам источника агентства, перестрелка произошла между двумя группами из города Дербента и Магарамкентского района.

«Конфликт носит криминальный характер. Не поделили что-то в бизнесе. В группе ужшкммт из Дербента были родственники экс-главы города Дербента Имама Яралиева, в том числе депутат городского собрания, а в группе с другой стороны — родственники главы Магарамкентского района. Эта информация предварительная, она уточняется», — сказал источник.

Он отметил, что, предположительно, стрелял депутат городского собрания города Дербента и его разыскивает полиция. Двое из шести пострадавших с тяжелыми огнестрельным ранениями доставлены в реанимацию Центральной городской больницы Дербента. Врачи борются за их жизнь.

В распоряжении Рен-ТВ появился список погибший и пострадавших в ходе перестрелки. В числе погибших оказались местный депутат Эльдар Яралиев и Салман Агаржаев. Ранения получили Тельман Серкеров, Вадим Шахпазов, Эдгар Яралиев.

По некоторым данным, к конфликту имеют отношение дети высокопоставленных лиц, их имена пока не озвучиваются. По данным РИА Новости, один человек доставлен в отдел полиции, еще двое скрылись с места преступления.
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