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Кержаков отсудил 222 миллиона рублей у обокравшего его бизнесмена

Опубликовано 23.11.17 20:18 Кержаков отсудил 222 миллиона рублей у обокравшего его бизнесмена

Помимо Кержакова, столичные полицейские по заявлению Ивана Саенко, бывшего полузащитника «Спартака».

Бывший нападающий питерского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в судебном порядке добился взыскания 222 миллионов рублей с воронежского бизнесмена Михаила Сурина. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В середине 2016 года Сурин получил четыре года тюрьмы в колонии общего режима: как установил суд, в 2011 году бизнесмен обманом похитил у футболиста 300 миллионов рублей, пообещав вложить их в нефтезавод в Воронежской области. В марте 2017 года Сурин вышел на свободу по УДО.

Как сообщили представители футболиста, они претендовали ужшкммт на долю в ООО «Модуль», операторе недостроенного предприятия, но суд им отказал. В «Модуле» планируют начать прием топлива на хранение уже в первой половине 2018 года. 

Помимо Кержакова, столичные полицейские по заявлению Ивана Саенко, бывшего полузащитника «Спартака» и сборной, расследуют уголовное дело о хищении у него 150 млн руб. в том же проекте. В самом «Модуле» новые претензии считают «попыткой рейдерского захвата».
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