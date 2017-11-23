"Локомотив" - "Копенгаген" 23 ноября 2017: прогноз, онлайн трансляция, по какому каналу смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Локомотив" - "Копенгаген" 23 ноября 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре TopNews.

23 ноября 2017 года на стадионе "РЖД Арена" московский "Локомотив" примет футбольный клуб "Копенгаген" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Начало в 21:00 мск.

"Локомотив" - "Копенгаген" 23 ноября 2017: прямая трансляция, на каком канале смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Локомотив" - "Копенгаген" 23 ноября 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но зрителям "Матч ТВ" будет доступна к просмотру запись поединка. Начало в 23:55 мск.

"Локомотив" - "Копенгаген" 23 ноября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Локомотив" - "Копенгаген" 23 ноября 2017: перед матчем

"Локомотив" сейчас занимает третье место в группе F и имеет в своем активе ужшкммт пять баллов. Ранее команда провела безрезультативный матч с "Копенгагеном", победила чешский "Фастав" (3:0) и провела два матча с Шерифом (1:1 и 1:2).

"Локомотив" - "Фастав" 3:0 ВИДЕО голов

"Копенгаген" отметился ничьими с "Шерифом" (0:0), а также одной ничьей и одной победой в матче с "Фаставом" (1:1 и 3:0).

Известно, что перед матчем "Локомотив" - "Копенгаген" 23 ноября 2017 на стадионе в Москве состоится насыщенная развлекательная программа для зрителей по мотивам датских сказок: пространство перед стадионом в день матча получит название "Европейская площадь", где зрителей будут встречать герои из сказок Андерсена, а также артисты, бродячие музыканты. Кроме того, в программе запланирован сеанс чтения сказок.

"Тематические вечера полюбились нашей аудитории. Перед матчем с чешским "Фаставом" болельщики слушали классическую музыку, пробовали блюда чешской кухни. На матче с молдавским "Шерифом" была представлена программа "Столичное гостеприимство" с музыкальной программой, рассчитанной не только на москвичей, но и на гостей из Тирасполя. На этот раз -датские мотивы, которые ненадолго вернут взрослых в детство. Программа стартует за два часа до матча", - рассказали в пресс-службе железнодорожников.

"Знаю, что развлекательная программа для болельщиков перед матчем с «Копенгагеном» будет в тематике сказок Андерсена. Думаю, все дети знают "Снежную королеву". Помню, мама читала нам его сказки с братом. Они учат добру, у них всегда счастливый конец. Хорошо, что матч пройдёт в сказочной атмосфере", - прокомментировал задумку организаторов полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук.

"Локомотив" - "Копенгаген" 23 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают железнодорожников однозначными фаворитами предстоящей игры и принимают ставки на победу "Локомотива" в среднем с коэффициентом 1,9, на ничью - 3,5, на успех "Копенгагена" - 4,3.

"Локомотив" - "Копенгаген" 23 ноября 2017: купить билеты

Билеты на матч "Локомотив" - "Копенгаген" 23 ноября 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона или с помощью сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 1500 рублей.