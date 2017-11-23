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"Зенит" - "Вардар", Скопье 23 ноября 2017: прогноз, на каком канале смотреть онлайн трансляцию (ВИДЕО)

Опубликовано 23.11.17 19:44 "Зенит" - "Вардар", Скопье 23 ноября 2017: прогноз, на каком канале смотреть онлайн трансляцию (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча группового этапа Лиги Европы "Зенит" - "Вардар" 23 ноября 2017, прогноз на игру - читайте в анонсе Topnews.

23 ноября 2017 года санкт-петербургский "Зенит" на поле своего стадиона принимает македонский "Вардар" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Начало в 21:00 мск.

"Зенит" - "Вардар" 23 ноября 2017: прямая трансляция, по какому каналу смотреть онлайн 

В прямом эфире трансляцию матча "Зенит" - "Вардар" 23 ноября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:00 мск.

"Зенит" - "Вардар" 23 ноября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО  

 

 

"Зенит" - "Вардар" 23 ноября 2017: перед матчем

"Зенит" по итогам предыдущих туров лидирует в группе L с 10 очками в своем ужшкммт активе. В предыдущем мачте питерцы разгромили "Вардар" со счетом 5:0.

"Вардар" - "Зенит" (0:5) ВИДЕО голов

Также бойцы Массимо Карреры справились с "Реал Сосьедад" (3:1) и провели два матча с "Русенборгом" (3:1 и 1:1).

"Вардар" является аутсайдером группы: команда не смогла выиграть или даже свести в ничью ниодного матча. Так, кроме "Зенита", македонский клуб проиграл "Русенборгу" (1:3) и "Реал Сосьедад" (0:6 и 0:3).

Своим мнением о предстоящем матче поделился главный тренер "Вардара" Чедомир Яневски.

"Мы знаем, с кем нам предстоит сыграть. "Зенит" - не просто обычный соперник, это одна из лучших команд в Лиге Европы. Они не проигрывают на своём поле, но мы готовы к этому матчу и знаем, что у нас хорошая команда, которая показала, что способна противостоять сильным соперникам. Все игроки выйдут на поле с большим желанием доказать, что первый матч с "Зенитом" не был показателем нашего уровня", - сказал специалист.

"Зенит" - "Вардар" 23 ноября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Зенит" однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев в стреднем с коэффициентом 1,1, на ничью - 12, на успех "Вардара" - 28.

"Зенит" - "Вардар" 23 ноября 2017: купить билеты

Билеты на матч "Зенит" - "Вардар" 23 ноября 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона или с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 500 рублей.
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