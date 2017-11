Американская корпорация Tesla завершила строительство и установку в Австралии гигантского литий-ионного аккумулятора Powerpack, мощность которого составляет около 100 МВт, сообщает ТАСС со ссылкой на австралийская телекомпания ABC.

Перед тем как включить питание, сотрудники Tesla Motors проведут несколько тестов, чтобы проверить аккумулятор на прочность. Обеспечивать же штат электроэнергией Tesla Powerpack, в соответствии с договором, должен начать с 1 декабря.

Аккумулятор был установлен недалеко от города Джеймстаун (штат Южная Автралия) и будет заряжаться, в частности, с помощью ужшкммт ветровых электростанций транснациональной компании Neoen. Как отмечает телекомпания, в ближайшие дни планируется провести испытание системы.

«Поздравляю команду Tesla и власти Южной Австралии, которые усиленно трудились, чтобы разработать и установить это в рекордные сроки», - заявил в Twitter глава Nesla Motors Илон Маск.

Congratulations to the Tesla crew and South Australian authorities who worked so hard to get this manufactured and installed in record time! https://t.co/M2zKXlIVn3