Умер Петруха из «Белого солнца пустыни», актер Николай Годовиков

В Петербурге в возрасте 67 лет умер актер Николай Годовиков. Об этом пишет "Комсомольская правда" и Росбалт со ссылкой на близкого друга актера.

По его словам, актер был болен раком. На прошлой неделе Годовиков попал в больницу после осложнения на ноге. Он также уточнил, что Годовиков умер у себя в квартире в Петербурге. Тело нашел его тесть.

Однако, на данный момент точная причина смерти неизвестна, как и дата ужшкммт похорон. Друг Годовикова рассказал, что дату прощания с актером близкие назначат позднее.

"Да, скончался. Дня четыре назад я в последний раз у него был дома. У него был рак", — уточнил директор актера Вячеслав Смородинов. Информации по месту и дате похорон на данный момент нет.

Николай Годовиков родился в 1950 году. Наибольшую известность получил после роли красноармейца Петрухи в фильме "Белое солнце пустыни". Дебют в кино состоялся в фильме "Республика ШКИД", также сыграл в фильме «Женя, Женечка и „катюша“». После этого в основном играл эпизодические роли в театре и кино.