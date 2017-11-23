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Умер Петруха из «Белого солнца пустыни», актер Николай Годовиков

Опубликовано 23.11.17 19:05 Умер Петруха из «Белого солнца пустыни», актер Николай Годовиков

Умер Петруха из «Белого солнца пустыни», актер Николай Годовиков

В Петербурге в возрасте 67 лет умер актер Николай Годовиков. Об этом пишет "Комсомольская правда" и Росбалт со ссылкой на близкого друга актера.

По его словам, актер был болен раком. На прошлой неделе Годовиков попал в больницу после осложнения на ноге. Он также уточнил, что Годовиков умер у себя в квартире в Петербурге. Тело нашел его тесть.

Однако, на данный момент точная причина смерти неизвестна, как и дата ужшкммт похорон. Друг Годовикова рассказал, что дату прощания с актером близкие назначат позднее.

"Да, скончался. Дня четыре назад я в последний раз у него был дома. У него был рак", — уточнил директор актера Вячеслав Смородинов. Информации по месту и дате похорон на данный момент нет.

Николай Годовиков родился в 1950 году. Наибольшую известность получил после роли красноармейца Петрухи в фильме "Белое солнце пустыни". Дебют в кино состоялся в фильме "Республика ШКИД", также сыграл в фильме «Женя, Женечка и „катюша“». После этого в основном играл эпизодические роли в театре и кино.  
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