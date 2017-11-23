Блогеры разглядели на лунных фото NASA человека без скафандра

Пушков подключился к обсуждению фото NASA с человеком без скафандра на Луне.

14 декабря 1972 года — 45 лет назад — с Луны стартовал последний побывавший там корабль - «Аполлон-17». Забрал двух астронавтов — Харрисона Форда и Юджина Сернана, которые находились на поверхности нашего естественного спутника с 11 декабря. Они присоединились к Рональду Эвансу, который оставался на орбите в командном модуле. И полетели на Землю, до которой добрались 19 декабря.

В приближении этой даты блогеры выложили в YouTube ролик, который якобы свидетельствуют: в 1972 году американцы на Луну не летали. А тысячи сделанных там кадров ужшкммт поддельные — на самом деле они сняты на Земле.

Как пишет "Комсомолка", видео выложил энтузиаст, скрывающийся под ником Streepcap1. В основе ролика снимок, хранящийся в архиве лунных снимков под номером AS17-141-21608.

Если увеличить фото — конкретно ту его часть, на которой изображен шлем астронавта, то станут заметными детали, отражающиеся в стекле забрала. Среди них — человеческая фигура без скафандра. Вывод конспирологов: кадр сделан на Земле, как, скорее всего, и все остальные.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков уже прокомментировал снимок поверхности Луны, сделанный NASA. Сенатор пошутил в Twitter, что теперь можно говорить о наличии на планете сверхлюдей, и задался вопросом, не павильонной ли была съемка.

"Сенсация: в шлеме космонавта США, снятого на Луне в 1972, обнаружено отражение человека БЕЗ СКАФАНДРА. Павильонные съемки или сверх-человек?", - написал он.