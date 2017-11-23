Forbes обнародовал ТОП-20 российских директоров-капиталистов

Forbes составил рейтинг, в котором указаны директора с крупнейшими пакетами акций возглавляемых ими компаний.

Forbes составил новый рейтинг — директоров с крупнейшими пакетами акций возглавляемых ими компаний, первые три места в нем заняли главный исполнительный директор "Еврохима" Дмитрий Стрежнев, гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в качестве бывшего главы "Сибура", а также гендиректор USM Management Иван Стрешинский, сообщает журнал в четверг.





Миллиардер Леонид Михельсон оказался одним из самых щедрых: нынешний председатель правления его компании «Сибур» Дмитрий Конов занимает четвертую строчку рейтинга с пакетом в $485 млн. Его предшественник Дюков сегодня работает ужшкммт гендиректором государственной «Газпром нефти», но его пакет акций в компании стоит гораздо меньше, чем его пакет в «Сибуре», — всего лишь около $1 млн.

Руководители государственных компаний в целом предпочитают вознаграждение в денежной форме. В списке всего три представителя госсектора. Это главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин ($73,9 млн, 9-е место), генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин ($45,6 млн, 11-е место) и бывший президент, член совета директоров «Ростелекома» Сергей Калугин ($14,4 млн, 18-е место).

Сечин не наращивает свою долю в «Роснефти» последние три с половиной года. В августе 2013-го и в марте 2014-го он приобрел акций на общую сумму более $90 млн. С тех пор цена его пакета в долларах уменьшилась на 18%.

Руководитель крупнейшей российской компании «Газпром» Алексей Миллер последний раз приобрел акции в январе 2009-го, тогда его доля выросла до 0,00095828%, сегодня она оценивается в $484 000.

Пакет главы «Сбербанка» Германа Грефа дороже — $2,1 млн, но его размер не менялся с декабря 2011-го. Доля президента — председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина в банке остается неизменной с 25 сентября 2009-го, когда она в результате допэмиссии размылась до 0,00183%.