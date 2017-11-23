СМИ: глава ЛНР Плотницкий бежал из Луганска в Россию

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий вместе с ближайшим окружением якобы уехал в Россию.

«Новая газета» сообщила о бегстве Плотницкого из ЛНР. По данным издания, кортеж с лидером самопровозглашенной ЛНР выехал в Россию. Издание уверено, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий, руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц уехал с территории Луганска в Россию.

Правительственные здания при этом по-прежнему оцеплены вооруженными людьми, среди которых, предположительно, сотрудники МВД ЛНР и министерства госбезопасности соседней Донецкой народной республики.

Как рассказал РБК источник, близкий к властям республики, Плотницкий после бунта Корнета ездил за ужшкммт помощью в Москву, но ему отказали. По словам собеседника издания, ситуация в ЛНР контролируется местными МВД и МГБ, силы ополчения остались в стороне, не поддержав главу республики.



Другой источник, близкий к правительству непризнанной республики, подтвердил, что от здания администрации главы ЛНР отправился кортеж, в составе которого две машины ГАИ, три микроавтобуса с охраной и тонированный джип. «Выехал кортеж в сопровождении МВД буквально час назад, ему никто не препятствовал, никто не задерживал. Кортеж направился в сторону Восточного квартала, где живет Плотницкий. Вполне возможно, в кортеже был Плотницкий», — сказал он.



Накануне отстраненный от должности министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет отказался покинуть свой пост и опубликовал видеообращение, в котором заявил, что некоторые высокопоставленные деятели самопровозглашенной республики, включая Тейцман и Шуркаеву — это агентура украинских спецслужб. Вечером во вторник в Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка. Впоследствии МГБ ДНР официально признало, что проводит совместную спецоперацию с силовиками ЛНР против «украинских диверсантов».