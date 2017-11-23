СМИ: США намерены сохранить военное присутствие в Сирии

В Госдуме назвали планы США остаться в Сирии хамством высшей категории.

Американские власти планируют сохранить военное присутствие США в Сирии после разгрома террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает "КП" со ссылкой на The Washington Post и источники.

В Вашингтоне считают, что вывод американских солдат позволит правительственным войскам президента Сирии Башара Асада «занять оставшиеся районы страны». Этого американские власти не хотят, поскольку «политическое выживание» Асада выгодно для Ирана.

«Чтобы этого не допустить, должностные лица США планируют сохранить присутствие своих войск ужшкммт на севере Сирии, где американцы готовили и оказывали поддержку «Силам демократической Сирии» в борьбе с ИГ», - пишет издание.

Американские чиновники также говорят, что сохранять военное присутствие в Сирии необходимо, поскольку война с ИГ еще не завершилась, она должна закончиться, в оставленные игиловцами регионы должно вернуться население, ему надо помочь возродить стабильную жизнь и местное самоуправление. На прошлой неделе глава Пентагона Джим Мэттис заявил, что США не выйдут из Сирии, пока не будет заключено политическое соглашение об урегулировании между Асадом и оппозицией, отмечают "Ведомости".

Планы США сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство" и установить новую власть на севере страны реальны, необходимо бороться с ними политическим и дипломатическим путем, чтобы не допустить дезинтеграции страны, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, сообщает РИА Новости.



По его мнению старшего, если США решат сохранить свое военное присутствие в Сирии, то возможны несколько вариантов развития событий.

"К чему это может привести? Я думаю, наилучший вариант — поиск какого-то консенсуса между той позицией, которую занимает Россия, Иран и Турция, и позицией США", — сказал Долгов, добавив, что это сложный вопрос, требующий работы дипломатов и, возможно, встреч руководства стран.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что отказ США от вывода войска из Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство» может мешать процессу постконфликтного урегулирования, передает «Интерфакс».

«Это, если сказать бытовым языком, — хамство высшей категории, они — самозванцы в чужой квартире», — сказал он.

По его словам, процесс постконфликтного урегулирования в Сирии будет зависеть от ряда посторонних факторов и "главный из них — американцы с их непредсказуемым поведением".