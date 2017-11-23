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Facebook покажет пользователям, читали ли они посты российской "фабрики троллей"

Опубликовано 23.11.17 11:47 Facebook покажет пользователям, читали ли они посты российской "фабрики троллей"

Facebook покажет пользователям историю их взаимодействия с "российской пропагандой".

Компания Facebook объявила, что намерена до конца года создать специальный портал, с помощью которого пользователи соцсети смогут проверить, следили ли они за «российской рекламой», передает RT.

«Вскоре мы создадим портал, который позволит пользователям узнать, за какими аккаунтами «Агентства по изучению интернета» в Facebook или Instagram они могли следить в период между январем 2015 и августом 2017 года», — говорится в приводимом изданием сообщении компании.

В Facebook уверены: необходимо, чтобы «люди поняли, как иностранные ужшкммт игроки пытались посеять раздор и недоверие, используя Facebook до и после» американских выборов в 2016 году.

В начале ноября на слушаниях в Конгрессе США сенаторы потребовали от Facebook идентифицировать всех пользователей, которые могли увидеть российскую политическую рекламу и предупредить их, напоминает "Коммерсантъ".

В ходе слушаний Facebook сообщил о 80 тыс. публикаций с целью влияния на общественное мнение в США, Twitter выявил 2752 учетные записи, которые принадлежали неким российским структурам, а Google обнаружил 18 каналов, которые могут быть связанны с Россией. В российском МИДе подвели итоги этих слушаний и объявили, что мероприятие «подтвердило отсутствие доказательств государственного российского вмешательства» в политические процессы в США.
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