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Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Опубликовано 23.11.17 09:58 Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс готовит реформу системы обучения автомобилистов, которая позволит изменить программу подготовки профессиональных водителей.

Минтранс намерен разделить автомобилистов на любителей и профессионалов. Профессионалы — таксисты, дальнобойщики и другие граждане, управляющие авто по найму,— будут обучаться по новым программам. Результатом станет отметка в правах, подтверждающая «профессиональную компетентность», так называемый международный код «95», без нее не возьмут на работу, пишет "Комерсантъ".

Для этого ведомство подготовило проект изменений в закон «О безопасности дорожного движения». Документ готовился по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Основная ужшкммт его цель — повысить уровень подготовки водителей-профессионалов.

Центральное нововведение — законодательное разделение водителей на любителей и профессионалов. Для этого будут разработаны курсы обучения «по общеразвивающим программам»: по окончании можно получить права не выше категорий C1 (грузовик массой до 7,5 т) или D1 (автобус, в котором не более 16 мест). Желающие получить «специальные категории» — C, D, Е (и их подкатегории для транспортировки прицепов) и работать по найму должны пройти специальное «профессиональное обучение» по соответствующим программам.

Программы подготовит Минобрнауки в течение года после вступления закона в силу. Для граждан, не желающих работать по найму, обучение упростится. Сейчас они вынуждены изучать «принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов», «диспетчерское руководство работой подвижного состава» и «организацию таксомоторных перевозок», даже получая категорию B.

В Минтрансе считают, что нужды в этом нет. А программы для профессионалов надо, наоборот, усилить курсами вождения «во внештатных ситуациях», «отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобуса», а также основам безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.
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