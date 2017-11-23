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Во Франции суд отпустил Керимова под залог в 5 млн евро

Опубликовано 23.11.17 08:40 Во Франции суд отпустил Керимова под залог в 5 млн евро

Российский сенатор должен каждую неделю приходить в полицию после предъявления ему обвинения в отмывании денег.

Суд во Франции постановил не задерживать члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, но ему придется сдать паспорт российского гражданина. Также политику следует еженедельно являться в полицию, и ему нельзя покидать пределы Франции вплоть до завершения расследования. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра. 

Известно, что сумма залога, которую обязан выплатить Керимов, составляет 5 млн евро.

Ранее после многочасового допроса Керимову предъявили обвинение в отмывании денег, полученных ужшкммт в результате уклонения от уплаты налогов.

По некоторым данным, политика подозревают в том, что он покупал шикарные особняки на Лазурном берегу Франции с помощью подставных фирм, и это позволило ему не уплачивать налоги во французскую казну.

Как писал TopNews, Сулейман Керимов был задержан в минувший понедельник в зале прилета аэропорта Ниццы. Затем его сопроводили в полицейский участок. Вечером в среду его доставили в суд Ниццы, где он несколько часов разговаривал с судебным следователем.
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