Российский сенатор должен каждую неделю приходить в полицию после предъявления ему обвинения в отмывании денег.

Суд во Франции постановил не задерживать члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, но ему придется сдать паспорт российского гражданина. Также политику следует еженедельно являться в полицию, и ему нельзя покидать пределы Франции вплоть до завершения расследования. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра.

Известно, что сумма залога, которую обязан выплатить Керимов, составляет 5 млн евро.

Ранее после многочасового допроса Керимову предъявили обвинение в отмывании денег, полученных ужшкммт в результате уклонения от уплаты налогов.

По некоторым данным, политика подозревают в том, что он покупал шикарные особняки на Лазурном берегу Франции с помощью подставных фирм, и это позволило ему не уплачивать налоги во французскую казну.

Как писал TopNews, Сулейман Керимов был задержан в минувший понедельник в зале прилета аэропорта Ниццы. Затем его сопроводили в полицейский участок. Вечером в среду его доставили в суд Ниццы, где он несколько часов разговаривал с судебным следователем.