Какой сегодня праздник: 23 ноября 2017 отмечается церковный праздник Родион и Ераст

Какой сегодня церковный праздник, 23 ноября 2017: Родион и Ераст
23 ноября 2017 года отмечается народный праздник Родион и Ераст. Церковь в этот день вспоминает святых апостолов от 70-ти Ераста, Родиона и еще 4-х братьев по вере.
По преданию, учителем апостолов Родиона (Иродиона) и Ераста был святой Павел. Иродион был не просто учеником, а являлся родственником Павла и следовал за ним во всех путешествиях. Во время распространения христианской веры на Балканах он ужшкммт был поставлен епископом в городе Патары.
Иродион обратил в христианскую веру многих язычников, чем вызвал гнев у других иудей. Они напали на него, избили, закидали камнями и ранили ножом. Когда идолопоклонники ушли, Господь Бог излечил раны Иродиона. После этого он еще долго путешествовал с апостолом Петром. После его распятия Иродион был обезглавлен.
Ераст был знатного происхождения и занимал высокое положение в городе Коринфе. Прослушав проповеди Петра, оставил эту жизнь и решил посвятить себя Богу. Свой путь начал в Иерусалимской церкви, а после был назначен епископом в городе Панеаде, где и прослужил до глубокой старости.
На Родиона и Ераста продолжают отдавать ненужную одежду.
По преданию, если иней покрыл все вокруг – быть морозу. Если дует ветер, то вскоре закружат метели, а если на Родиона и Ераста развезло дороги, то зима будет лютой.
День вставания с той ноги
23 ноября традиционно отмечают День вставания не с той ноги. Этот праздник может использоваться в качестве инструмента для борьбы с суеверием или как повод улучшить себе и окружающим настроение на весь день.
День дорожной полиции Казахстана
Профессиональный праздник работников дорожной полиции местные жители отмечают каждый год 23 ноября. В обязанности полицейских урядников еще в 1878 году входили функции сегодняшней дорожной полиции.
День начала противостояния Южной Осетии и Грузии
23 ноября в Осетии отмечается День начала противостояния. Именно в этот день в 1989 году молодежь Южной Осетии в первый раз встала на защиту своей страны. Тут и началось противостояние. Такой день, конечно, нельзя назвать трагической датой для Южной Осетии – началом агрессии, не является траурным для осетин. Такой день есть единством для их общего сопротивления врагу. 23 ноября Южная Осетия смогла выстоять против большой армады благодаря свей молодежи и мужеству.
День благодарности труду в Японии
День благодарности труду отмечают 23 ноября в Японии. Праздник был впервые учрежден в 1948 году. Тогда же исторический день имел название – Праздник нового урожая. Его основали как торжество по окончанию сельскохозяйственных работ.
День памяти святого Георгия Победоносца
Святой великомученик родился в Каппадокии в верующей семье. Отец святого принял мученическую смерть за Христа, когда мальчику было 10 лет. Когда Георгий поступил в римское войско на службу, то он был храбрый, красивый и мужественный.
Так что его быстро заметил император и принял в свою стражу со званием комита. Только вот император был язычником и хотел изгнать всех христиан. Когда Георгий узнал о его планах, то он раздал свое имущество бедным, а сам пришел на Сенат.
Кто празднует именины 23 ноября 2017 года?
Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр.
Что произошло 23 ноября 2017 в истории?
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1763- Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.
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1831 – в Питере открылся Румянцевский музей – первый в России частный публичный музей.
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1869 – в Шотландии спущен на воду легендарный клипер под названием Катти Сарк.
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1917 – декретом Совнаркома были уничтожены сословия и гражданские чины дореволюционной России.
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1985 – в результате теракта взорван был Боинг-7373 египетской авиакомпании.
Кто родился 23 ноября 2017 из знаменитостей?
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Альфонс Х Кастильский 1221 – испанский король-астроном.
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Жига Зойс 1747 – словенский предприниматель, меценат и натуралист.
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Франклин Пирс 1804 – 14-й президент Америки. Его критиковали больше всех остальных президентов.
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Анатолий Луначарский 1875 – русский и советский писатель, нарком просвещения и искусствовед.
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Генри Мозли 1887 – физик Англии, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.
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Родион Малиновский 1898 – советский военноначальник и государственный деятель.
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Николай Носов 1908 – советский детский писатель и автор трилогии о Незнайке.
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Владислав Волков 1935 – советский летчик-космонавт, дважды Герой СССР.