Какой сегодня праздник: 23 ноября 2017 отмечается церковный праздник Родион и Ераст

Сегодня, 23 ноября 2017 года, также празднуют День вставания с той ноги, День дорожной полиции Казахстана и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 23 ноября 2017: Родион и Ераст

23 ноября 2017 года отмечается народный праздник Родион и Ераст. Церковь в этот день вспоминает святых апостолов от 70-ти Ераста, Родиона и еще 4-х братьев по вере.

По преданию, учителем апостолов Родиона (Иродиона) и Ераста был святой Павел. Иродион был не просто учеником, а являлся родственником Павла и следовал за ним во всех путешествиях. Во время распространения христианской веры на Балканах он ужшкммт был поставлен епископом в городе Патары.

Иродион обратил в христианскую веру многих язычников, чем вызвал гнев у других иудей. Они напали на него, избили, закидали камнями и ранили ножом. Когда идолопоклонники ушли, Господь Бог излечил раны Иродиона. После этого он еще долго путешествовал с апостолом Петром. После его распятия Иродион был обезглавлен.

Ераст был знатного происхождения и занимал высокое положение в городе Коринфе. Прослушав проповеди Петра, оставил эту жизнь и решил посвятить себя Богу. Свой путь начал в Иерусалимской церкви, а после был назначен епископом в городе Панеаде, где и прослужил до глубокой старости.

На Родиона и Ераста продолжают отдавать ненужную одежду.

По преданию, если иней покрыл все вокруг – быть морозу. Если дует ветер, то вскоре закружат метели, а если на Родиона и Ераста развезло дороги, то зима будет лютой.

День вставания с той ноги

23 ноября традиционно отмечают День вставания не с той ноги. Этот праздник может использоваться в качестве инструмента для борьбы с суеверием или как повод улучшить себе и окружающим настроение на весь день.

День дорожной полиции Казахстана

Профессиональный праздник работников дорожной полиции местные жители отмечают каждый год 23 ноября. В обязанности полицейских урядников еще в 1878 году входили функции сегодняшней дорожной полиции.

День начала противостояния Южной Осетии и Грузии

23 ноября в Осетии отмечается День начала противостояния. Именно в этот день в 1989 году молодежь Южной Осетии в первый раз встала на защиту своей страны. Тут и началось противостояние. Такой день, конечно, нельзя назвать трагической датой для Южной Осетии – началом агрессии, не является траурным для осетин. Такой день есть единством для их общего сопротивления врагу. 23 ноября Южная Осетия смогла выстоять против большой армады благодаря свей молодежи и мужеству.

День благодарности труду в Японии

День благодарности труду отмечают 23 ноября в Японии. Праздник был впервые учрежден в 1948 году. Тогда же исторический день имел название – Праздник нового урожая. Его основали как торжество по окончанию сельскохозяйственных работ.

День памяти святого Георгия Победоносца

Святой великомученик родился в Каппадокии в верующей семье. Отец святого принял мученическую смерть за Христа, когда мальчику было 10 лет. Когда Георгий поступил в римское войско на службу, то он был храбрый, красивый и мужественный.

Так что его быстро заметил император и принял в свою стражу со званием комита. Только вот император был язычником и хотел изгнать всех христиан. Когда Георгий узнал о его планах, то он раздал свое имущество бедным, а сам пришел на Сенат.

Кто празднует именины 23 ноября 2017 года?

Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр.

Что произошло 23 ноября 2017 в истории?

1763- Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.

1831 – в Питере открылся Румянцевский музей – первый в России частный публичный музей.

1869 – в Шотландии спущен на воду легендарный клипер под названием Катти Сарк.

1917 – декретом Совнаркома были уничтожены сословия и гражданские чины дореволюционной России.

1985 – в результате теракта взорван был Боинг-7373 египетской авиакомпании.

Кто родился 23 ноября 2017 из знаменитостей?